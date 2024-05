Чехия и Естония бойкотират встъпването в длъжност на Путин, Прага отзова посланика си в Русия

"Работим интензивно по кандидатурата на новия посланик. Настоящият посланик вече е отзован", заяви топ дипломатът на Чешката република. Той не пожела да коментира времевия хоризонт за избор на наследника на Пивонка и неговото име, което обикновено се прави до приключване на съответния процес. Според медийни спекулации в Чехия към Москва може да отпътува дипломатът и бивш заместник в Министерството на отбраната Даниел Костовал, пише Lidovky.cz.

Прага от дълго време обсъжда дали да има посланик в Москва по време на настоящата руска военна агресия в Украйна.

