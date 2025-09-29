Партията на Додик се гласи да участва в президентските избори, той пак стяга куфари за Русия

Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) днес анонсира, че ще участва в предсрочните президентски избори в ентитета Република Сръбска и ще издигне свой кандидат, предаде БГНЕС. Лидерът на партията, известен с проруските си позиции – Милорад Додик – обяви, че СНСД ще се регистрира още днес за изборите на 23 ноември. На 1 август Апелативният съд на Съда на Босна и Херцеговина (БиХ) потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик, с която той беше осъден на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема публични длъжности.

На 6 август ЦИК на БиХ взе решение да анулира мандата на лидера на босненските сърби Додик. Парламентът на Република Сръбска обаче насрочи референдум за 25 октомври, на който гласоподавателите да бъдат попитани дали съдебното решение за отстраняване на Додик трябва да бъде спазено.

На 28 август Централната избирателна комисия насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска (РС) за 23 ноември тази година.

Още: Русия продължава да сее хаос на Балканите - ще преразглежда споразумението, сложило край на войната в Босна

Близък до Вучич и Путин

Додик е най-близкият съюзник на режима на сръбския президент Александър Вучич. Бившият президент на РС, както и хора от най-близкото му обкръжение, включително семейството му, са обект на санкции от страна на САЩ, Великобритания, Германия и други европейски държави.

На 26 февруари Съдът на Босна и Херцеговина (БиХ) осъди, на първа инстанция, Додик на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема длъжност. Причината е неспазване на решенията на представителя на международната общност в БиХ Кристиян Шмид.

Снимка kremlin.ru

ЕС и НАТО са честа мишена на критики от страна на Додик, който същевременно пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Владимир Путин в Москва.

Още: Има ли Додик дипломатически паспорт, за да шета в чужбина

Нещо повече, Додик за пореден път ще посети Русия - той вазнамерява да участва в годишната среща на Валдайския дискусионен клуб, която започва днес в Сочи.

През тази година срещата, която ще продължи до 2 октомври, се провежда под мотото „Многополюсен свят: инструкции за употреба“.

Статутът на Република Сръбска

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби,

Още: Република Сръбска забрани на словенския президент да влиза на територията й

и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати.

Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица, припомня БТА.

Още: Русия официално заговори за "война на Балканите"