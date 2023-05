Пиян съдия от Киев блъсна военнослужещ и го уби (СНИМКИ)

Гвардеецът е починал на място в резултат на получените наранявания, съобщи прокуратурата на Киев днес.

In Kyiv, drunken head of the Makarovsky District Court Oleksiy Tandyr hit and killed a 23-year-old National Guard officer at a roadblock. pic.twitter.com/Hk3Efvmdsb