Месецът на промоциите и намаленията: Съвети за безопасно пазаруване

16 ноември 2025, 21:02 часа 163 прочитания 0 коментара
Всички потребители трябва да бъдат много внимателни при онлайн търговията, особено когато пазаруват от сайтове, на които попадат за първи път. Това посъветва в месеца на черните петъци и големите промоции Соня Спасова – директор на Европейския потребителски център – България. По думите й в периода на промотирани големи намаления на различни продукти съществува реален риск потребителите да бъдат заблудени.

Полезни съвети

Спасова даде съвет за няколко признака, по които могат да бъдат разпознати ненадеждни търговци. Първият от тях е липсата на ясна информация за данните на съответната фирма и контакти. В списъка попада и наличието на намаление на всички предлагани стоки от съответния търговец. "Нека хората да пазаруват умно и да проверяват", призова тя.

За да не бъдат заблудени потребителите за стойността на даден продукт, в условията на рекламирани огромни намаления, те трябва да следят неговата цена две-три седмици по-рано, препоръча експертът. По думите на Спасова наложеният платеж остава предпочитан начин за разплащане от страна на българските купувачи. Тя обаче посочи, че не всеки търговец предлага подобна опция.

Хората да търсят своите права, ако стоката, която са поръчали, не е това, което е декларирано и има липси или повреди по него, призова потребителите в България директорът на Европейския потребителски център.

Виолета Иванова
