Пак пламъци след нова украинска въздушна атака - във Волгоград (ВИДЕО)

16 ноември 2025, 00:20 часа 421 прочитания 0 коментара
Поредна украинска въздушна атака, най-вероятно с дронове - целта е във Волгоградска област. Изглежда става въпрос пак за Волгоградската рафинерия, която беше ударена преди само 9 дни и се наложи да спре работа тогава - Още: След украинския удар: Нефтопреработвателният завод във Волгоград спря работа (ВИДЕО)

Рафинерията във Волгоград е един от обектите на "Лукойл" - "Лукойл-Волгограднефтепереработка". 

Видеокадри от Волгоград показват горяща жилищна сграда - има твърдения, че тя е поразена от ракета от руската ПВО. Дали обаче е така, със сигурност скоро няма да е ясно - независими потвърждения предвид ситуацията в Русия и Украйна излизат много трудно. Повечето коментари от снимащи с телефони са, че ударът е от дрон.

За момента местната администрация във Волгоград и губернаторът на областта Андрей Бочаров не са коментирали официално случилото се.

