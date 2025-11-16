Пак пламъци след нова украинска въздушна атака - във Волгоград (ВИДЕО)

Поредна украинска въздушна атака, най-вероятно с дронове - целта е във Волгоградска област. Изглежда става въпрос пак за Волгоградската рафинерия, която беше ударена преди само 9 дни и се наложи да спре работа тогава - Още: След украинския удар: Нефтопреработвателният завод във Волгоград спря работа (ВИДЕО)
Drones hit Volgograd with reports of a strike on the local refinery, monitoring channels report. Russian air defense reportedly fired on a residential building. pic.twitter.com/DydeSXLBUP— WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025
Рафинерията във Волгоград е един от обектите на "Лукойл" - "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Видеокадри от Волгоград показват горяща жилищна сграда - има твърдения, че тя е поразена от ракета от руската ПВО. Дали обаче е така, със сигурност скоро няма да е ясно - независими потвърждения предвид ситуацията в Русия и Украйна излизат много трудно. Повечето коментари от снимащи с телефони са, че ударът е от дрон.
За момента местната администрация във Волгоград и губернаторът на областта Андрей Бочаров не са коментирали официално случилото се.