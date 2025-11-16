Любопитно:

Браковете на Балканите: Вижте връзката между парите, интернета и разводите

16 ноември 2025, 21:11 часа 225 прочитания 0 коментара
Браковете на Балканите: Вижте връзката между парите, интернета и разводите

Икономическата несигурност и дигитализацията допринасят за разводите в една от държавите на Балканите - Черна гора, коментира професорът от Университета на Черна гора Раде Шарович, пише македонската медия "Проверено", позовавайки се на негово интервю за черногорската vijesti.me. До средата на октомври службите по вписванията в Подгорица са удостоверили 739 брака, докато съдиите в Основния съд са удостоверили 219 развода, като около 130 дела са останали нерешени. 

Според тези данни около 30 процента от браковете са се разпаднали, а още по-драстични цифри са регистрирани миналата година в Подгорица, когато почти половината от тях са се разпаднали чрез съдебни производства - сключени са 750 брака, а са се развалили 360. ОЩЕ: Септември е месецът на разводите: Защо се случва и как да спасим връзката си, преди да е станало късно

Причините

"Тези данни", предупреждава Раде Шарович, професор във Философския факултет на Университета на Черна гора (UCG), "са следствие от съвременния мироглед, който донесе промяна в социалното значение на брака, според който брачната връзка на двама души вече не е основна социална институция на възпроизводство и икономически съюз, а емоционален и символичен проект за самореализация“.

Според него трябва да се подчертае отношение на пълно недоверие към нестабилния пазар на труда, което по думите му  създава „постоянен стрес и несигурност“ сред съпрузите.

"Това", предупреждава професор Шарович, „важи особено за по-бедните слоеве на обществото, където несигурността на живота е най-голяма, а процентът на разводите се увеличава поради структурната криза на икономическото оцеляване“.

Начинът, по който обществото възприема брака

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като причини за относително високия брой разводи Шарович посочва дигитализацията и съвременните медии, които „променят начина, по който обществото възприема брака, интимността, комуникацията, но и верността“, както и факта, че обществото вече не „осигурява дори минимална колективна подкрепа за поддържане на брака“. ОЩЕ: Необикновена издръжка: Мъж ще плаща на бившата си хиляди за двете им котки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Черна гора Бракове Разводи
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес