Браковете на Балканите: Вижте връзката между парите, интернета и разводите

Икономическата несигурност и дигитализацията допринасят за разводите в една от държавите на Балканите - Черна гора, коментира професорът от Университета на Черна гора Раде Шарович, пише македонската медия "Проверено", позовавайки се на негово интервю за черногорската vijesti.me. До средата на октомври службите по вписванията в Подгорица са удостоверили 739 брака, докато съдиите в Основния съд са удостоверили 219 развода, като около 130 дела са останали нерешени.

Според тези данни около 30 процента от браковете са се разпаднали, а още по-драстични цифри са регистрирани миналата година в Подгорица, когато почти половината от тях са се разпаднали чрез съдебни производства - сключени са 750 брака, а са се развалили 360.

Причините

"Тези данни", предупреждава Раде Шарович, професор във Философския факултет на Университета на Черна гора (UCG), "са следствие от съвременния мироглед, който донесе промяна в социалното значение на брака, според който брачната връзка на двама души вече не е основна социална институция на възпроизводство и икономически съюз, а емоционален и символичен проект за самореализация“.

Според него трябва да се подчертае отношение на пълно недоверие към нестабилния пазар на труда, което по думите му създава „постоянен стрес и несигурност“ сред съпрузите.

"Това", предупреждава професор Шарович, „важи особено за по-бедните слоеве на обществото, където несигурността на живота е най-голяма, а процентът на разводите се увеличава поради структурната криза на икономическото оцеляване“.

Начинът, по който обществото възприема брака

Като причини за относително високия брой разводи Шарович посочва дигитализацията и съвременните медии, които „променят начина, по който обществото възприема брака, интимността, комуникацията, но и верността", както и факта, че обществото вече не „осигурява дори минимална колективна подкрепа за поддържане на брака".