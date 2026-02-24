Спорт:

По случая "Епстийн": Освободиха под гаранция бившия посланик Питър Манделсън

24 февруари 2026, 6:18 часа 201 прочитания 0 коментара
По случая "Епстийн": Освободиха под гаранция бившия посланик Питър Манделсън

Лондонската полиция освободи бившия посланик Питър Манделсън под гаранция в рамките на разследване за връзките му с опозорения американски финансист Джефри Епстийн, само няколко дни след ареста на бившия принц Андрю. Манделсън, ключова фигура в британската политика и бивш посланик на Обединеното кралство във Вашингтон, беше арестуван по подозрение в злоупотреба с власт на 23 февруари след обвинения, възникнали от последната серия документи, свързани с Епстийн.

"72-годишен мъж, арестуван по подозрение в злоупотреба с власт, е освободен под гаранция в очакване на по-нататъшно разследване", заяви лондонската полиция в изявление.

ОЩЕ: Скандалът се разраства: Арестуваха бивш високопоставен британски дипломат заради връзки с Епстийн

По-рано по британската телевизия бяха излъчени кадри, на които се виждаше как 72-годишният Манделсън е откаран от дома си в северната част на Лондон в компанията на мъж и жена, след като полицията беше направила обиск в имотите му по-рано този месец.

Скандалът

Арестът дойде дни след като Андрю Маунтбатън Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз III, беше задържан на 19 февруари и освободен в отделно разследване за злоупотреба с власт, също свързано с последните документи на Епстийн.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Манделсън е разследван по обвинения, че е изпратил чувствителни документи на покойния американски сексуален престъпник, когато е бил министър, включително по време на финансовата криза през 2008 г. Полицията не е уточнила кои документи са част от разследването.

Бившият политик беше уволнен от премиера Киър Стармър като посланик във Вашингтон през септември, когато по-ранно публикуване на документи, свързани с Епстийн, показа степента на тяхното приятелство.

ОЩЕ: Джефри Епстийн: мистерията около огромното му богатството

Но назначаването на Манделсън предизвика политическа буря, като двама от най-близките сътрудници на Стармър подадоха оставка заради скандала.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън и обвини бившия посланик, че е излъгал за степента на връзките си с финансиста по време на процеса на проверка за назначението му във Вашингтон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Великобритания скандал арест Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес