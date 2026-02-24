Лайфстайл:

Проблемът "Сарафов" и вратичката в закона: Бивш правосъден министър настоя за прочистване на прокуратурата отвътре

Усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за свалянето на Борислав Сарафов, който като изпълняващ функциите главен прокурор бе наречен "Г-н Никой" от няколко съдебни състава. Министър Янкулов действа абсолютно правилно. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков пред БНТ. Още: "Колеги ми предаваха послания от Сарафов да се откажа, че се самоубивам": Говори отстраненият прокурор на Плевен

Проблемът е вследствие на некадърност от страна на законодателството и има вратичка Борислав Сарафов все още да е изпълняващ функциите главен прокурор, коментира Станков.

По думите му министър Янкулов много добре и адекватно иска да изчисти проблема "Сарафов". 

Ще се прочисти ли прокуратурата отвътре?

Според него в момента България е държава, която е само с изпълняващ функциите ръководители. "Не съм оптимист за заседанието в четвъртък, което ще бъде провалено по процедурни причини. Може и други причини да бъдат измислени. Служебното правителство трябва да обезпечи преди всичко провеждането на предсрочните парламентарни избори. Трябва да има Закон за Министерски съвет, в който трябва да бъде записано може ли служебно правителство да предлага нова структура на служебната власт, както и да извършва реформи - било то в политиката или в съдебната система", предложи Антон Станков. 

Според него служебното правителство действа "превратаджийски". 

Антон Станков е на мнение още, че има напрежение и нещата не са спокойни в прокуратурата на всички нива. "Прокуратурата е пирамидална структура - власт и подчинение. Хоризонталната структура е съдът. Така че интересно е какво ще се получи с Борислав Сарафов", коментира бившият правосъден министър. И призова държавното обвинение да се вдигне на протест вътре в самата прокуратура - така нареченото вътрешно прочистване

Той настоя да се дефинира дали мястото на прокуратурата е в съдебната или изпълнителната власт. Антон Станков заяви още, че смяната на главния прокурор с друг не е реформа. Реформата, по думите му, трябва да започне от смяната на ВСС, който е с изтекъл мандат. 

Антон Иванов
