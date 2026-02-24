Правителството на Гюров:

"Наградете го. С кражбите си той помага на Украйна да победи": Глоба за написалия го и звание "Герой на Русия" за коментирания руски министър

24 февруари 2026, 6:59 часа 462 прочитания 0 коментара
"Наградете го. Чрез упорити кражби и упорит труд той доближава Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) до победата, а също така допринася за рециклирането на биологични отпадъци". За тези думи, написани през 2023 година, жител на Иркутск е бил глобен по руското административно законодателство за дискредитиране на руската армия - а казаното е насочено към тогавашния и сегашен руски министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров. 

Ироничното в случая - според източници в Русия, вчера, 23 февруари, 2026 година, Мантуров е получил званието "Герой на Русия" лично от ръцете на руския диктатор Владимир Путин. Основанието - големи успехи на руския военнопромишлен комплекс, "потвърдени в хода на "специалната военна операция" (СВО - гнусното име на подпалената от Путин война в Украйна, налагано от Кремъл) и на международната сцена".

Глобата за мъжа от Иркутск е 30 000 рубли, твърди руската опозиционна информационна платформа "Медиазона". Той получи обвинение за два коментара, които е направил в Телеграм през януари и март 2023 година, отбелязва изданието. В първия той е написал, че Крим, Донецката и Луганската области "са украинска територия" и че самата страна "води освободителна война срещу нашествениците и сепаратистите на своя територия". След това жителят на Иркутск обвини Русия, че "редовно води империалистически завоевателни войни". Мъжът е оставил втория си коментар под новина, озаглавена "Денис Мантуров, ръководителят на военната индустрия, стана първият милиардер в долари за година на война".

Мъжът е признал вината си и в двата случая, според "Медиазона".

