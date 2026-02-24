Правителството на Гюров:

След атаки срещу украински полицаи: Взрив в Москва и убити руски милиционери (ВИДЕО)

Двама руски полицаи са загинали след взрив на патрулка в Москва, предаде "Военен осведомител". Единият е починал на практика на място - вторият е откаран в болница, но не е оцелял. Двамата са атакувани, след като "неизвестно лице" се приближило до тях, докато стоели в патрулката и задействал вероятно самоделно взривно устройство, съобщава пресслужбата на руското МВР.

Според актуализираната информация, изглежда атентаторът също е загинал на място.

Експлозията е станала точно след полунощ. Патрулката е взривена близо до площад "Савеловска гара". Първоначалното съобщение на руското МВР за случилото се гласеше следното: "Според предварителните данни, един служител на Държавната пътна инспекция е получил животозастрашаващи наранявания в резултат на нападението. Вторият служител получава медицинска помощ и е откаран в болница. Нападателят е избягал от местопроизшествието. Московската полиция, заедно с колегите си от правоохранителните органи, в момента разследва обстоятелствата около инцидента и издирва извършителя. Разгърнат е комплексен полицейски отряд за установяване на местонахождението му и се извършват оперативно-следствени действия".

Нападението е факт, след като снощи в Украйна имаше два взрива, насочени срещу полицаи. При тях бяха ранени общо 7 полицаи - в Николаев, в Днипро (Днепропетровск) има само материални щети по полицейски участък и поражения по паркиран наблизо автомобил.

