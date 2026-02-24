Правителството на Гюров:

Ето кой е основният кандидат за нов директор на BBC

24 февруари 2026, 6:28 часа
Бивш шеф на "Google" се очертава като неочакван основен претендент за поста генерален директор на BBC, след като двама от водещите кандидати се самоизключиха от надпреварата, съобщи вестник "Таймс", цитирани от БНР. 57-годишният Мат Бритин е все по-често споменаван от експерти в индустрията като наследник на Тим Дейви, който подаде оставка през ноември след подвеждаща редакция на реч на президента Тръмп в предаването "Панорама". Още: Изслушаха водещи лица на BBC заради сагата "Тръмп"

Двама от кандидатите са се самоизключили

Снимка: Getty images

Многобройни източници свързват Бритин с поста след напускането му от "Гугъл" миналата година след почти две десетилетия начело на интернет и софтуерната корпорация.

Според "Таймс" смятаните досега за водещи кандидати са се самоизключили от надпреварата. Става дума за изпълнителният директор на "Apple TV" Джей Хънт и бившият главен изпълнителен директор на "Канал4" Алекс Махон.

Източници от Би Би Си смятат, че въпреки отпадането на Хънт и Махон на мястото на Дейви ще бъде назначен достоен наследник тази пролет. Те смятат, че Бритин е именно такъв силен кандидат, но голямото предизвикателство пред него ще бъде да убеди председателя на корпорацията Самир Шах, че разбира от обществено радиоразпръскване, тъй като неговият опит е изцяло в технологиите.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
