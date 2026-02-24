Лайфстайл:

24 февруари в историята: Иларион Макариополски е осъден на заточение

24 февруари 2026, 7:45 часа 123 прочитания 0 коментара
24 февруари в историята: Иларион Макариополски е осъден на заточение

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

24 февруари 1861 г.: Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски са осъдени на заточение

На този ден през 1861 г. Вселенската патриаршия свиква в Цариград велик църковен събор. На него участват 9 бивши и настоящи патриарси и 27 владици. По време на този събор действията на Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски са обявени за противоканонични, те са низвергнати и осъдени на заточение. В резултат на това санът на ръкоположените от тях духовни лица е отнет и също така е забранено на останалите християни да общуват с тях.

До това решение се стига след като на 3 април 1860 г. Иларион Макариополски си позволява да извърши изключително дръзка провокация спрямо цариградския патриарх - митрополитът отказва да спомене името му в тържествената великденска литургия. С тази своя постъпка той открито заявява желанието на българския народ да скъса окончателно с върховенството на Патриаршията и с гръцката църковна зависимост. Заради постъпката си, която изиграва важна роля в борбата за църковна независимост на българската църква, Иларион Макариополски е заточен в Мала Азия. Там той остава в заточение до 1864 г.

Прочетете също: 22 февруари в историята: Почитаме паметта на Панайот Хитов

Преди заточението си, заедно с Паисий Пловдивски, той отправя завет към българския народ, в който го призовава да се бори до извоюването на църковната си независимост. През 1858 г. Паисий Пловдивски е ръкоположен за гръцки митрополит в Пловдив. През 1861 г. Паисий се отказва от Цариградската патриаршия и подкрепя българите в борбата им за църковна независимост. В Мала Азия той остава на заточение до 1868 г.

24 февруари 1878 г.: Щабът на руската армия пристига в Сан Стефано

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На тази дата през 1878 г. към края на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) щабът на руската армия пристига в Сан Стефано. Неговият главнокомандващ- княз Николай Николаевич, е посрещнат от военния министър Реуф паша. С пристигането му там е установена нова демаркационна линия между руската и турската армия. На този ден румънски отряди завземат Видин и Белоградчик, а руски войски влизат в днешния Благоевград (тогава Горна Джумая).

24 февруари 1941 г.: Българското разузнаване отвлича Вадим Гриневич

На този ден през 1941 г. в хода на Втората световна война българското разузнаване отвлича Вадим Гриневич. Това се случва във влака за Цариград. След разпита на Вадим Гриневич, който е агент на британските тайни служби в България, той е предаден на германците. По това време в София са арестувани и 6 британски агенти - 5 от тях са осъдени на смърт. Екзекутирани са на 13 август.

24 февруари 1945 г.: Владимир Стойчев получава задачата за провеждане на Мурската настъпателна операция

На този ден през 1945 г. по време на Втората световна война в щаба на Трети украински фронт командващият Първа българска армия генерал-лейтенант Владимир Стойчев получава задачата за започване на Мурската настъпателна операция. Тя е част от Виенската операция, чиято цел е завършване на разгрома на германската група армии и превземането на Виена. Мурската операция започва на 29 март и приключва на 13 май 1945 г. Тя се осъществява от Първа българска армия срещу войски на Третия райх, които отбраняват линията Кишбайом-Надкорпад-Нагятад-Хересне.

Настъплението се извършва с цел прекратяване на използването от Вермахта на петролните извори в района на град Нагканижа. Съвместно с 57 съветска армия Първа българска армия настъпва по десния фланг. По-малка част настъпва по левия фланг по река Драва.

В резултат на руския успех на фронта, хитлеристките части южно от езерото Балатон се оттеглят. Това значително облекчава българското настъпление. Българските сили овладяват първа отбранителна линия. Втората линия е завзета след тежки боеве. Настъплението е подновено на 7 май. Тогава са доразгромени и пленени остатъците от Вермахта. 

Прочетете също: 23 февруари в историята: Открит е Първият църковно-народен събор в Цариград

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден Митрополит Иларион Макариополски история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес