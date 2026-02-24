Киев сладко спеше: Украйна си спомня последния полет над мирния град преди инвазията (ВИДЕО)

Днес се навършват точно четири години от пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Четири години на кръв и терор от страна на Русия спрямо хората в съседната й държава, които бяха наричани "братя". В този ден украинците си спомнят с болка последните си часове преди 24 февруари 2022 година в едно все още мирно време, в което милиони хора още водеха обикновения си делничен живот и не подозираха какво ги очаква.

Журналистът Андрий Цаплиенко сподели в телеграм канала си едно такова видео, показващо един от последните граждански полети над мирна Украйна. Самолет, излитащ от международното летище в Киев, познато като "Жуляни" по името на столичния квартал, в който се намира. Полетът е точно едно денонощие преди в 4:00 ч. на следващата сутрин експлозии да разтърсят украинската столица. Един "спящ сладко град", пише журналистът, преди над него небето да бъде затворено за граждански полети.

