Правителството на Гюров:

Ветото върху Изборния кодекс: Депутатите се захващат със секциите зад граница

24 февруари 2026, 6:22 часа 194 прочитания 0 коментара
Ветото върху Изборния кодекс: Депутатите се захващат със секциите зад граница

Депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание ще обсъдят ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничиха до 20 секциите в страните извън Европейския съюз, предаде БНТ. Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Още: Ветото срещу ИК: Две партии в парламента се надяват да няма 121 гласа срещу него

Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. Сега предстои първо депутатите да гласуват ветото в ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.

Нарушение на Конституцията

Още: Ваня Нушева: Има шанс ветото за Изборния кодекс да бъде уважено от парламента (ВИДЕО)

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден.

Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. "Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина", припомня в мотивите си президентът.

"Вместо избирателното право на българските граждани да бъде път за приобщаване на всички български граждани към политическото управление на страната, изкуствено и необосновано се създават бариери пред упражняването на тяхно основно конституционно право", изтъква Илияна Йотова.

В мотивите си държавният глава подчертава и опасността промените в Изборния кодекс допълнително да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. "Промените са и в противовес на нееднократно заявявания от представители на държавни институции, политици, неправителствени организации, граждани стремеж за оптимални усилия за повишаване на избирателната активност", посочва президентът.

"Всички ние - представители на държавни институции, политици, неправителствени организации, граждани, нееднократно сме заявявали своя стремеж да положим оптимални усилия да повишим избирателната активност. Високата избирателна активност е гарант за легитимност на избраните органи", пише още Йотова.

Още: БСП не са решили как ще гласуват за ветото срещу ИК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Вето Илияна Йотова Изборен кодекс изборни секции
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес