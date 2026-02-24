Ветото върху Изборния кодекс: Депутатите се захващат със секциите зад граница

Депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание ще обсъдят ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничиха до 20 секциите в страните извън Европейския съюз, предаде БНТ. Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Още: Ветото срещу ИК: Две партии в парламента се надяват да няма 121 гласа срещу него

Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. Сега предстои първо депутатите да гласуват ветото в ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.

Нарушение на Конституцията

В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън Европейския съюз – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден.

Така тези български граждани ще бъдат затруднени или възпрепятствани да изпълнят и принципа за задължително гласуване, записан в Изборния кодекс, заявява Йотова.

Според президента с предложените промени се нарушава и принципът на равенство, записан в Конституцията. Държавният глава изтъква, че различният правен режим за създаване на избирателни секции предпоставя различие във възможностите на българските граждани да упражнят правото си на глас и поставя в по-неблагоприятно положение българите, живеещи извън Европейския съюз. "Конституцията на Република България не предвижда подобно неравностойно третиране на българските граждани, които живеят в чужбина", припомня в мотивите си президентът.

"Вместо избирателното право на българските граждани да бъде път за приобщаване на всички български граждани към политическото управление на страната, изкуствено и необосновано се създават бариери пред упражняването на тяхно основно конституционно право", изтъква Илияна Йотова.

В мотивите си държавният глава подчертава и опасността промените в Изборния кодекс допълнително да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. "Промените са и в противовес на нееднократно заявявания от представители на държавни институции, политици, неправителствени организации, граждани стремеж за оптимални усилия за повишаване на избирателната активност", посочва президентът.

"Високата избирателна активност е гарант за легитимност на избраните органи", пише още Йотова.

