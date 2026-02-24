Осуетен атентат срещу Александър Вучич? Двама арестувани в Сърбия

Сръбската полиция арестува двама души от Кралево, заподозрени, че са "подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия", както и че че в съучастничество са планирали покушение срещу президента Александър Вучич и семейството му, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

Двама задържани са заподозрени, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез организиране на придобиване на оръжие и нападение срещу живота и тялото на президента Александър Вучич, съпругата му и децата му, по начин, който ги лишава от живота им, се казва в съобщението.

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Република Сърбия, по начин, който причинява телесни повреди, съобщават още от сръбското вътрешно ведомство.

Заподозрените са задържани до 48 часа.

Председателят на Сръбската прогресивна партия и съветник на президента Милош Вучевич коментира случая, като го определи като следствие от продължителна кампания срещу Вучич. "Когато денонощно се води кампания за дехуманизиране на президента и семейството му и се създава атмосфера, в която убийството на държавния глава изглежда като нещо нормално, не бива да учудва, че има хора, готови да пристъпят към подобно действие", написа Вучевич.

Той подчерта, че плановете за дестабилизация на страната няма да успеят.