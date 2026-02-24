Абсолютен рекорд: 23 пъти рушат паметник на най-известната руска разследваща журналистка Анна Политковская

За вече 23-ти път плочата в памет на руската журналистка Анна Политковская беше поругана и счупена от стената в дома ѝ в Москва. Това стана след като снощи тя беше възстановена за 22-ри път, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Още: Поругаха паметта на Анна Политковская - намериха се хора в Русия, които да реагират (СНИМКА)

Първият път, когато паметната плоча с надпис "Анна Политковская живя в тази къща и беше мерзко убита на 7 октомври 2006 година" беше унищожена на 18 януари. Руски неонацисти от групата NS/WP поеха отговорност. По-късно местен жител, който "винаги е бил обезпокоен" от паметната плоча на Политковская, призна, че е унищожил временната дървена плоча.

След случилото се хора, които имат историческа памет и съвест, започнаха да поставят нови плочи, които непрекъснато се унищожават от неизвестни лица.

Журналистката на "Новая газета" Анна Политковская беше застреляна на 7 октомври 2006 г. в асансьора на дома си в Москва. В репортажите си тя пише за войната в Чечня и престъпленията на управлението на руския диктатор Владимир Путин, както и разследваше терористичната атака в Беслан. Идентифицирани са само извършителите и организаторите на поръчковото убийство на Политковская, но имената на поръчителите никога не бяха разкрити - връзката води към чеченския лидер Рамзан Кадиров.

Още: Седем пъти за девет дни: Паметната плоча на Анна Политковская в Москва пак е унищожена (СНИМКИ)