ВАР-ът в България: Подигравка или средство за корупция?

Както почти всичко, ВАР пристигна в България с леко закъснение. На 12 март 2021 г. се проведе първият мач от Първа лига, в който видео асистент реферът влезе в действие. Естествено, това се случи на мач на Лудогорец, който беше домакин на Арда Кърджали. След това тестовете продължиха в срещите между ЦСКА и Етър, ЦСКА 1948 и Арда, Арда и Локомотив Пловдив и Берое и ЦСКА. В началото ставахме свидетели на доста нелепи грешки, но съдиите тъкмо бяха завършили обучението си и къде от благосклонност, къде от нещо друго, ние им прощавахме.

В България явно още не сме дорасли за ВАР

Но прелистваме календарите почти 5 години напред и за огромно съжаление ставаме свидетели на един побългарен ВАР. Докато по света вече има полуавтоматични системи за максимално бързо отсъждане на засади, у нас още не сме сигурни дали ще можем да си начертаем линиите. На 22 февруари се изигра мачът между ЦСКА 1948 и Левски. „Сините“ са водачи в Първа лига, докато „червените“ са един от преследвачите. Но до последно не се знаеше дали ВАР ще може да се използва за преглеждане на засадите, тъй като теренът не беше в добро състояние. До такава степен, че в деня преди срещата имаше въпроси дали тя ще може да се проведе.

ВАР трябваше да се намеси при три гола на Левски

По ирония на съдбата цели 3 гола на Левски трябваше да се проверят за евентуална засада. Първият беше признат, вторият също, а третият – отменен. Но именно второто попадение предизвика много полемики. Армстронг Око-Флекс отбеляза може би най-важния гол за Левски в мача, а именно за пълен обрат – от 0:1 до 2:1. Попадение, за което обаче в реално време не може да се каже със сигурност дали е редовно или не. И точно тук, когато ВАР беше най-нужен, той се провали.

Подиграват ли се с нас съдиите и може ли ВАР да се използва за корупция?

По въпроса се казаха и изписаха много мнения. Масово те са различни. Но едно е ясно – камерите и ВАР линиите със сигурност не убедиха никого. Не показаха валидни аргументи нито в едната посока, нито в другата. И по-скоро трябва да сме възмутени от процеса, който доведе до решението. Та едно просто чертане на линии отне 5 минути. Първокласниците се справят по-добре с транспортира. И тук аз се питам: подиграват ли се с нас съдиите с такива, меко казано, нелепи графики, линии и какво ли още не? И може ли да се използва ВАР за корупция, защото освен да поправя грешните решения, той може и да служи да води до “правилните“.

Автор: Николай Илиев

