"По телевизията всичко е наред. Настъпваме": Руски бяс след поредната атакувана тяхна рафинерия, други две спряха работа (ВИДЕО)

Всяка нощ ще е така - явно това е мотото на Украйна след като за поредна нощ украинските далекобойни дронове атакуваха руска петролна мощност. Този път това е руската петролна рафинерия в Сизран, Самарска област.

Потвърждение, че атака има, направи губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев, които публикува официални съобщения в профила си във ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook). По думите му - заради атаката станало "частично срутване на входа на жилищен блок. На мястото на инцидента работят спасителни екипи. Четирима души, включително едно дете, са спасени".

И още първият коментар под публикацията на Федорищев блика с горчива ирония: "А по телевизията всичко е наред. Настъпваме":

Междувременно, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира едно от споделяните видеа, показващи атаката - то е заснето на булевард "Лет Октября" 50 в Сизран. Местната рафинерия е на около 3 километра от това място.

Междувременно, ударените преди дни руски рафинерии в Новокуйбишевск и Туапсе спряха работа, съобщи Reuters. Русия е намалила производството на петрол през април с приблизително 300 000–400 000 барела на ден, което е най-резкият месечен спад за 6 години, добавя авторитетната западна агенция и казва защо - подпалените руски пристанища Приморск, Уст-Луга, Новоросийск и Туапсе. Затварянето на рафинерията в Туапсе лишава Русия от преработката на 12 млн. тона годишно, а тази в Новокуйбишевск - от още 8,3 млн. тона годишно.

А Русия не спира да нанася въздушни удари в Украйна, които вземат живота на цивилни. Един човек е загинал, а друг е ранен при руски удар по транспортната инфраструктура, съобщи военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров. Малко след 6:00 часа в официалния си канал в Телеграм той предупреди за опасност от руска атака с балистични ракети срещу областта.