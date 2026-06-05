С решение на съда: Швеция предава на Украйна руски кораб, превозвал незаконно зърно от окупираните територии

Съд в Швеция постанови в прецедентно решение руският сухотоварен кораб, изнасял зърно от окупираните територии, да бъде предаден на Украйна. Окръжният съд в шведския град Истад призна за законно задържането на на товарния кораб "Caffa" и постанови, че плавателният съд може да бъде предаден на Украйна. Киев подозира, че чрез кораба е било изнасяно незаконно изнесено зърно от окупираните територии. Решението на съда е от 4 юни, съобщава Reuters. Екипажът на кораба е напуснал Швеция през май, като 10 от 11 души от тях са руснаци, сочат данните на посолството на Русия.

"Caffa" беше задържан през март 2026 г. край южното крайбрежие на Швеция в Балтийско море — корабът пътуваше от Казабланка към Санкт Петербург. Поводът за ареста беше ползването на фалшив флаг - на Гвинея, нарушение на законите за безопасността на корабоплаването и техническа негодност за плаване. От 10 март корабът е бил под арест.

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Според данни на украинската страна, през юли 2025 г. "Caffa" е натоварил откраднато зърно в окупирания Севастопол и го е доставил в контролирания от Русия сирийски пристанищен град Тартус. Корабът е вписан в санкционния списък на Украйна и се счита за част от руския "сенчест флот". Шведският съд счете, че действията на кораба могат да бъдат квалифицирани като военно престъпление съгласно шведското законодателство, което отваря пътя за предаване на кораба и свързаните с него доказателства на украинските власти. "Съдът потвърди, че арестът на "Caffa" е бил законен и корабът може да бъде предаден на Украйна", заяви прокурор Ларсон.

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Украинската страна определя това решение като първото по рода си. Според главния прокурор на страната Руслан Кравченко, за първи път чуждестранен съд, по искане на украинската прокуратура, е одобрил ареста на кораб, замесен в незаконен износ на украински стоки от окупираните територии. "Това е сигнал: никакви манипулации с флагове, маршрути и регистрация няма да помогнат да се избегне отговорността", написа Кравченко.

Междувременно Франция пусна капитана на руския танкер "Tagor" Юрий Левицки, но танкерът остава "под арест", предаде Le Monde. Танкерът е задържан по подозрение, че превозва руски или ирански петрол, който е под санкции.

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