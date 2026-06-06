Виц за "кюрдска жена" предизвика разследване срещу известен бизнесмен

Главната прокуратура в Измир е започнала служебно разследване срещу най-известния и богат турски бизнесмен - Рахми Коч, заради виц ”за кюрдска жена“. „Везните на правосъдието не се измерват според богатството, титлата или статуса на никого; съдебната власт винаги защитава човешкото достойнство и закона. Изявления, които уронват честта и достойнството на жените и са несъвместими с нашата социална чувствителност, никога не са приемливи, независимо кой ги казва. Фактът, че подобни думи се изричат под прикритието на „шега“ или хумор, не смекчава това неуважение”, посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек в социалната мрежа Екс.
Какво точно се случи?
Вчера в Измир се състоя тържествено откриване на многопрофилна болница, клон на Американска болница, която е частна болница на фондация „Вехби Коч“ (бащата на Рахми Коч). В присъствието на редица официални лица Рахми Коч разказал един виц на гостите.
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Според информациите, които са водеща новина в турските медии днес, вицът в превод е следният: “Лекар, при когото била дошла за преглед една кюрдка, я изслушал и казал: „Госпожо, моля, идете зад паравана и се съблечете“. На което жената отговорила: „Докторе, първо ти се съблечи.“
Случката, която моментално се разпространи в социалните медии, предизвика буря от коментари. Прокюрските среди съзряха провокация. Гняв и възмущение се изляха от консервативните среди на управляващата Партия на справедливостта и развитието и от ислямистката кюрдска партия "Хюда-пар".
“Не се ли срамувате от възрастта си? Това е възмутителен резил”, написа в социалните мрежи съпредседателката на прокюрдската партия ДЕМ Первин Булдан.
Междувременно, Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление.“
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95-годишният Мустафа Рахми Коч е един от най-известните и успешни турски бизнесмени. Той е почетен председател и бивш дългогодишен ръководител на „Коч Холдинг“ – най-големия индустриален и финансов холдинг на Турция, един от водещите в отбранителната промишленост. Към момента президент на холдинга е синът му Йомер Коч.
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