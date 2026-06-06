Виц за "кюрдска жена" предизвика разследване срещу известен бизнесмен

Главната прокуратура в Измир е започнала служебно разследване срещу най-известния и богат турски бизнесмен - Рахми Коч, заради виц ”за кюрдска жена“. „Везните на правосъдието не се измерват според богатството, титлата или статуса на никого; съдебната власт винаги защитава човешкото достойнство и закона. Изявления, които уронват честта и достойнството на жените и са несъвместими с нашата социална чувствителност, никога не са приемливи, независимо кой ги казва. Фактът, че подобни думи се изричат ​​под прикритието на „шега“ или хумор, не смекчава това неуважение”, посочи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек в социалната мрежа Екс.

Какво точно се случи?

Вчера в Измир се състоя тържествено откриване на многопрофилна болница, клон на Американска болница, която е частна болница на фондация „Вехби Коч“ (бащата на Рахми Коч). В присъствието на редица официални лица Рахми Коч разказал един виц на гостите.

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Според информациите, които са водеща новина в турските медии днес, вицът в превод е следният: “Лекар, при когото била дошла за преглед една кюрдка, я изслушал и казал: „Госпожо, моля, идете зад паравана и се съблечете“. На което жената отговорила: „Докторе, първо ти се съблечи.“

Случката, която моментално се разпространи в социалните медии, предизвика буря от коментари. Прокюрските среди съзряха провокация. Гняв и възмущение се изляха от консервативните среди на управляващата Партия на справедливостта и развитието и от ислямистката кюрдска партия "Хюда-пар".

“Не се ли срамувате от възрастта си? Това е възмутителен резил”, написа в социалните мрежи съпредседателката на прокюрдската партия ДЕМ Первин Булдан.

Междувременно, Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление.“

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95-годишният Мустафа Рахми Коч е един от най-известните и успешни турски бизнесмени. Той е почетен председател и бивш дългогодишен ръководител на „Коч Холдинг“ – най-големия индустриален и финансов холдинг на Турция, един от водещите в отбранителната промишленост. Към момента президент на холдинга е синът му Йомер Коч.

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