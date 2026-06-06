Флагманът на британския кралски флот трябваше да плаши Русия, но пак аварира

Самолетоносачът "Принцът на Уелс", който се сблъска с дълъг списък от проблеми още от първото си плаване през 2021 г., отново е закотвен на док за ремонт - този път в Норвегия. Източници от британското Министерство на отбраната описаха проблема като "незначителен технически проблем", макар че високопоставен представител на военноморските сили заяви пред "Дейли Мейл", че това е било "разрушително за морала".

Началникът на въоръжените сили призова правителството "да харчи повече за отбрана и да го прави по-бързо", добавяйки, че Великобритания е изправена пред "най-опасните времена", които той е видял през живота си.

"Принцът на Уелс" е акостирал в Ставангер, югозападна Норвегия, където е бил идентифициран проблемът, информира БТА.

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Корабът се намира в региона като част от учение на НАТО, което бе описано като "мощна демонстрация на сила" за възпиране на руската агресия и защита на жизненоважната подводна инфраструктура.

Британското министерство на отбраната отказа да посочи какъв е проблемът, но говорител заяви пред "Телеграф", че "очакват корабът да отплава в следващите дни".

Припомняме, че бойният кораб вече претърпя повреда край южното крайбрежие на Англия през 2022 г, а през следващата година се сблъска и с други проблеми.

"Телеграф" припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е обиждал и двата самолетоносача, определяйки ги като "стари и разпадащи се" и наричайки ги "играчки".