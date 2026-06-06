"Техническа грешка": Ключова европейска рафинерия е захранвала Русия със суровини за ракети и танкове

Ирландските власти започнаха разследване на рафинерията за алуминиев оксид Aughinish Alumina, намираща се в графство Лимерик, Ирландия, след като разследване на Irish Times в сътрудничество с Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) откри следи от тази суровина във веригите за доставки, водещи до руски производители на оръжие. Aughinish Alumina е най-голямата рафинерия за алуминиев оксид (глинозем) в Европа и е собственост на руския металургичен гигант Rusal.

Разследването от март 2026 г. проследява веригата на доставки, като отбелязва, че глиноземът се е изнасял към руски топилни предприятия на Rusal в Сибир. Там се превръща в алуминий. След това алуминият достига до търговски посредници, които снабдяват руски оръжейни заводи.

Според OCCRP част от този алуминий е попадал в компании, свързани с производството на танкове, крилати ракети, бомбардировачи и други оръжия за руската армия.

ЕС е ограничил вноса на руски алуминий, но не е забранил износа на глинозем към Русия. Именно тази дупка в санкционния режим е в центъра на скандала. Евродепутати, както и част от ирландската опозиция поискаха ограничаване или забрана за износа му.

Защо компанията коригира данните за износа си?

След като първоначално разследването от март тази година е цитирало данни от първото тримесечие на 2026 г., показващи че около 83% от ирландският износ на глинозем е бил насочен към Русия, по-късно Aughinish Alumina е променила данните в посока надолу, заявявайки, че реалният дял към Русия всъщност бил 51% и ставало въпрос за "техническа грешка в отчетността", съобщи Irish Times.

Именно заради това несъответствие в данните ирландското министерство на предприятията е започнало проверка на компанията.

Ирландският премиер Майкъл Мартин изрази загриженост, че ирландският алуминиев оксид може да подпомага войната на Русия срещу Украйна. Той обаче предупреди, че евентуални санкции срещу Aughinish Alumina, която има около 500 служители, ще засегнат индустриалните вериги за доставки в ЕС.

В ефира на общественото радио RTÉ по-рано тази седмица, министърът на предприемачеството Питър Бърк, попитан дали смята, че алуминиев оксид е бил изнасян от Ирландия за Русия, за да бъде използван за производството на оръжия, с които да бъдат убивани украински граждани, заяви, че за момента не разполага с информация, потвърждаваща това. Той добави, че министерството провежда задълбочено разследване, за резултатите от което ще бъде уведомена Европейската комисия.

Министърът призна, че правителството ще се нуждае от "специалисти на място" в Русия, за да установи с точност къде точно се озовава произведеният в Ирландия алуминиев оксид.

Преди два дни евродепутати от ирландската партия Fine Gael обаче публикуваха съвместно изявление, в което изразиха тревога, че изнасяната от рафинерията суровина "може в крайна сметка да подкрепя бруталната агресивна война на Русия срещу Украйна".

Разследване в Швеция

В същото време по-рано в Швеция властите разследваха шведската компания Kubikenborg Aluminium (позната и със съкращението Kubal), алуминиев завод в шведския град Сундсвал. Заводът също е част от Rusal.

Шведски медии твърдят, че въпреки формалното преструктуриране след американските санкции от 2018 г., огромната руска металургична компания Rusal със свързаните й структури продължава да се управлява от руския милиардер Олег Дерипаска. Олигархът е под санкции в САЩ, Великобритания и ЕС.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI