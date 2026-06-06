Очакват се проливни дъждове в неделя

Жълт код за интензивни валежи е издаден за неделя за шест области на страната. Той важи за областите Смолян, Кърджали, Бургас, Варна, Шумен и Добрич. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието - между 21 и 23 градуса. ОЩЕ: Опасно време в страната: Порои, гръмотевици и риск от наводнения

Температурите ще останат стабилни и през следващите дни, като в средата на новата седмица се очаква кратко затопляне с преминаване на 30-градусовата граница.

Около четвъртък се очаква промяна в атмосферната обстановка с усилване на северозападния вятър и понижение на температурите с 5–6 градуса, като на места ще има и по-активни валежи.

Около четвъртък предстои метеорологична рокада – северозападният вятър ще се усили, температурите най-накрая ще отстъпят с 5–6 градуса.