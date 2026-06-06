Африка се готви да доставя повече газ за Европа

Нигерия, Нигер и Алжир придвижват строителството на газопровода Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) с дължина 4128 километра. Това е един от най-амбициозните енергийни проекти в Африка, който трябва да доставя до 30 милиарда кубически метра природен газ годишно. Алжир вече е започнал работа по своя участък от проекта. Ако бъде завършен, той ще се превърне в един от най-големите маршрути за транспортиране на газ от Африка - на практика един от най-дългите газопроводи в света.

Идеята е след като свърже трите африкански държави, през територията на Алжир да доставя природен газ към Европа чрез съществуващите средиземноморски връзки. Алжир ще укрепи ролята си като енергиен хъб за ЕС, а Европа определено е заинтересована от проекта след рязкото намаляване на руския газ след 2022 г. насам.

Прогнозната стойност на проекта е за над 13 млрд. долара и след като през годините няколко пъти бе замразяван, сега са започнали подготвителните работи на инженерния етап. Въпреки това засега целият мегапроект все още не е напълно финансиран, а един от проблемите е, че се предвижда той да прекоси не само пустинята Сахара, но и някои райони с голяма нестабилност и територии, на които действат зжихадистки групировки.

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