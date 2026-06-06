Войната в Украйна:

Турски риболовен кораб потъна след обстрел край Крим

06 юни 2026, 0:47 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Турски риболовен кораб потъна след обстрел край Крим

Турски риболовен кораб е бил нападнат в Черно море близо до Севастопол на Кримския полуостров. Вследствие на атака е бил убит един човек, а четирима други са ранени.

Според турски медии, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи, корабът Duru 67 е оперирал в международни води близо до брега на окупирания Крим, когато е бил нападнат. На кораба са били нанесени сериозни щети и е бил наводнен, след което е потънал. За момента не е ясно кой стои зад обстрела. 

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Турция обстрел Севастопол Крим риболовен кораб война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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