Турски риболовен кораб потъна след обстрел край Крим

Турски риболовен кораб е бил нападнат в Черно море близо до Севастопол на Кримския полуостров. Вследствие на атака е бил убит един човек, а четирима други са ранени.
⚡️ Turkish fishing vessel attacked in the Black Sea near Sevastopol — one person killed, four others injured— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
According to the Turkish broadcaster, citing the Interior Ministry, the vessel Duru 67 was operating in international waters near the coast of occupied Crimea when it… pic.twitter.com/Cc31WaaZWu
Според турски медии, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи, корабът Duru 67 е оперирал в международни води близо до брега на окупирания Крим, когато е бил нападнат. На кораба са били нанесени сериозни щети и е бил наводнен, след което е потънал. За момента не е ясно кой стои зад обстрела.