Договори показват: Русия дава ракети на Иран, Путин отрече

Публикувани договори разкриват, че Русия доставя на Иран ракети въздух-въздух и въздух-земя. Това предава украинският United24, като се позовава на разсекретени руски договори.

Според информацията, досега Москва е предала на Техеран следния вид и брой ракети:

X-38 въздух-земя (лазерно насочвана) — 120 броя

R-73 въздух-въздух (къс диапазон) — 123 броя

R-77 въздух-въздух (среден диапазон) — 42 броя

X-31 противолокационна/противокорабна — 42 броя

Leaked contracts show Russia supplying Iran with air-to-air and air-to-ground missiles.



Missiles:

X-38 air-to-ground (laser-guided) — 120 units

R-73 air-to-air (short-range) — 123 units

R-77 air-to-air (medium-range) — 42 units

X-31 anti-radar/anti-ship — 42 units



The… pic.twitter.com/uHB3uzQeNn — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Доставките са свързани с договорите на Иран за изтребителите Су-35, като компоненти са поръчани до 2027 г. Според сайта, Иран е посочен в руските документи под кодовото име „K10“.

Путин отрече твърденията

Владимир Путин отрече оповестената информация. Русия не е доставяла оръжие на Иран и се е опитвала да го възпрепятства да нанася удари срещу съседите си, заяви руският президент. В края на сесията на икономическия форум в Санкт Петербург, Владимир Путин коментира отношенията с Иран на фона на войната в Близкия Изток. „Що се отнася до оръжията, Иран не ни е молил за това и ние не сме доставяли никакво въоръжение в Иран“, заяви Путин.

Той също така отхвърли съобщенията в медиите, че Русия е предавала на Иран разузнавателни данни за удари срещу американски военни обекти в региона. По думите му Москва „постоянно се опитва да убеди Иран да се въздържа от удари срещу съседните държави“.

Путин определи решението на Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия като „единствено правилно“ и изрази надежда, че настоящото примирие „рано или късно ще доведе до мир“. Предложението на Русия за износ на обогатен уран от Иран остава в сила, добави Путин. Той определи правото на Иран на мирни ядрени програми като законно: „Русия сътрудничи с Техеран в тази сфера“, каза той.