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Договори показват: Русия дава ракети на Иран, Путин отрече

06 юни 2026, 0:22 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Договори показват: Русия дава ракети на Иран, Путин отрече

Публикувани договори разкриват, че Русия доставя на Иран ракети въздух-въздух и въздух-земя. Това предава украинският United24, като се позовава на разсекретени руски договори. 

Според информацията, досега Москва е предала на Техеран следния вид и брой ракети:

  • X-38 въздух-земя (лазерно насочвана) — 120 броя
  • R-73 въздух-въздух (къс диапазон) — 123 броя
  • R-77 въздух-въздух (среден диапазон) — 42 броя
  • X-31 противолокационна/противокорабна — 42 броя

Доставките са свързани с договорите на Иран за изтребителите Су-35, като компоненти са поръчани до 2027 г. Според сайта, Иран е посочен в руските документи под кодовото име „K10“.

Путин отрече твърденията

Владимир Путин отрече оповестената информация. Русия не е доставяла оръжие на Иран и се е опитвала да го възпрепятства да нанася удари срещу съседите си, заяви руският президент. В края на сесията на икономическия форум в Санкт Петербург, Владимир Путин коментира отношенията с Иран на фона на войната в Близкия Изток. „Що се отнася до оръжията, Иран не ни е молил за това и ние не сме доставяли никакво въоръжение в Иран“, заяви Путин.

Той също така отхвърли съобщенията в медиите, че Русия е предавала на Иран разузнавателни данни за удари срещу американски военни обекти в региона. По думите му Москва „постоянно се опитва да убеди Иран да се въздържа от удари срещу съседните държави“.

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Путин определи решението на Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия като „единствено правилно“ и изрази надежда, че настоящото примирие „рано или късно ще доведе до мир“. Предложението на Русия за износ на обогатен уран от Иран остава в сила, добави Путин. Той определи правото на Иран на мирни ядрени програми като законно: „Русия сътрудничи с Техеран в тази сфера“, каза той.

 

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Владимир Путин ракети война Украйна война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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