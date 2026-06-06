Как Путин живее в паралелна реалност и там мир няма: Колекция с примери от Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преговори за прекратяване на войната на ниво лидери и вместо това потвърди решимостта на Кремъл да постигне своите военни цели. Въпреки продължаващата загуба на територии и влошеното икономическо състояние на страната си той отново изрази убеждението си, че военната победа на руските сили е неизбежна (доказателства има точно за обратното).

Путин се срещна с ръководителите на медийни компании на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF) на 4 юни и на пленарната сесия на SPIEF на 5 юни. Там той заяви, че руските сили са превзели „две хиляди четиристотин и четиридесет хиляди квадратни километра“ (вероятно имайки предвид 2440 квадратни километра, а не 2,4 милиона квадратни километра - 2,4 милиона квадратни километра е площта на 4 пъти Украйна) територия в неопределен период от време. Понастоящем те контролирали 85 процента от Донецка област, 80 процента от Запорожска област и цялата Луганска област, твърди диктаторът.

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😂 Putin claims Russia has captured four Ukraines



“Recently alone, I won’t name the number of settlements because I might get it wrong, but roughly 2.44 million square kilometers have been brought under Russian control,” he said.



For comparison, the entire territory of Ukraine… pic.twitter.com/wxY7g6GoSP — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Путин също така невярно заяви, че руските сили напредват по всички участъци на фронтовата линия. Той каза, че армията му е постигнала паритет с украинските сили по отношение на дроновете на бойното поле и че има предимство в някои райони.

😳 It seems Putin was accidentally asked an unscripted question at SPIEF



After the customary praise from Russia-friendly American Rodney Cook and Romanian far-right MEP Diana Șoșoacă, the microphone unexpectedly went to Karin Kneissl — the former Austrian foreign minister whose… https://t.co/TUdhMpghBQ pic.twitter.com/FNQzG86Uni — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Изявленията на Путин от 4 и 5 юни са в съответствие с неговата теория за победата, която гласи, че Русия може да спечели продължителна изтощителна война, при условие че руските сили напредват по целия театър на военните действия. Русия обаче все повече се затруднява да поддържа своя метод на водене на такава война, а резултатите на руските сили на бойното поле са се влошили значително: Пета година по-късно в специалната операция на Путин: Два "Орешник"-а и един хамбар.

Русия се сблъсква и с натрупващите се последици от войната върху руската икономика, спада в броя на новобранците и общественото недоволство. През последните месеци украинските сили засилиха ударите си със средно- и дългообхватни оръжия и оспориха тактическата инициатива в няколко участъка от фронтовата линия, което постави Русия пред допълнителни предизвикателства при продължаването на военните ѝ действия. Изявленията на Путин на SPIEF, включително, че Русия ще продължи да се стреми към „денацификацията“ на Украйна, показват, че той остава ангажиран с военните си цели, теорията си за победа и настоящия си начин на водене на война в Украйна въпреки тези нарастващи трудности: Победната серия на Русия в Украйна приключи: Неопровержимите факти.

🤖 The most dystopian video of the day: Putin at the podium while robots salute him https://t.co/C6mgA70yzY pic.twitter.com/qmpOxTLudE — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

🗿 Putin says Russia will continue pursuing the “denazification” of Ukraine



The goals remain unchanged.



The results are a bit more complicated.



Other highlights from SPIEF:



🥸 “As of April 1, the entire territory of the Luhansk region is under Russian control.” (Did someone… https://t.co/p2s0wOpR1E pic.twitter.com/D3E19MSfUR — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Твърденията на Путин относно бойното поле са несъвместими с наличните доказателства и подсказват, че руското военно командване не предоставя на диктатора точна информация за реалното представяне на бойното поле, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Настъплението на руските сили до голяма степен е в застой, докато украинците постигат някои тактически успехи през 2026 г.

ISW е установил, че към 5 юни руските сили са превзели 99,77% от Луганска област, т.е. все още държат нищожни позиции. Те владеят 79,93% от Донецка област и 74,99% от Запорожка област. Дори ако се включат районите, в които руските сили са проникнали, но не контролират, тези данни не отговарят на твърденията на Путин.

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Украинските сили са освободили повече територия, отколкото руските сили са превзели през април и май 2026 г., което подчертава намаляващите резултати на Русия на бойното поле и успехите на Украйна в спирането на руската пролетно-лятна офанзива. Руските сили се мъчат да напредват през 2026 г. със същите темпове, с които напредваха през 2025 г., отчасти поради успешните украински наземни контраатаки, които са освободили тактически значими райони, и засилващата се украинска кампания за удари със среднодалечен обсег, която възпрепятства руската логистика и способността ѝ да поддържа атаки на фронтовата линия. Пореден пример за това - анализаторът Клеман Молен, който работи с данни от отворени източници, е преброил 132 удара с известна географска локация по руската логистика през май и юни, като от началото на май бригадите и корпусите на Украйна са публикували 270 видеоклипа с такива нападения. Може би числото се приближава повече до 350-400, изчислява той.

Analyst @clement_molin counted 132 geolocated strikes on Russian logistics in May-June, with 270 attack videos published by brigades and corps since early May, @oko_gora_tg note. https://t.co/Y2T3bChHBf pic.twitter.com/4PsCxpVu3e — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026

Предвид настоящите тенденции остава неясно и дали руските сили изобщо ще успеят да превземат „крепостния пояс“ на Украйна около Славянск и Краматорск или останалата част от Донецка област, казват анализаторите от ISW.

Мечтите от Анкъридж

Руски официални лица, включително Путин, отново се позовават на липсата на ясна информация относно срещата на върха в Аляска през август 2025 г. между диктатора и американския президент Доналд Тръмп, за да представят погрешно Русия като страна, готова да преговаря с Украйна. Путин отговори на отвореното писмо на Зеленски от 4 юни, в което се призовава за прекратяване на огъня и среща на равнище лидери, като заяви, че е видял писмото „набързо“, но че „не вижда смисъл в такава среща“. Вместо това нахъса армията с думите: "Продължавайте работата, братя!".

🤡 “This morning Peskov slipped me this piece of paper,” Putin said about Zelenskyy’s letter



The bunker-dwelling leader claimed he had only briefly glanced through Volodymyr Zelenskyy’s open letter.



Putin then said he sees no point in meeting Zelenskyy in person.



💬 “Keep… https://t.co/hxDgrwQ13a pic.twitter.com/r6nWVL3OgW — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

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Путин заяви, че Русия е готова да постигне споразумение с Украйна за прекратяване на войната, но че такава сделка трябва да се основава на непотвърдени договорености, които уж той и американският президент са постигнали по време на срещата на върха в Анкъридж, Аляска. Путин заяви, че Русия е готова да приеме компромисите, които американски и руски официални лица са обсъдили по време на срещата на върха. От това събитие обаче така и не излязоха никакви официални предложения - нито от руска, нито от американска страна.

Руският външен министър Сергей Лавров и заместник-министърът му Михаил Галузин също заявиха на 4 и 5 юни, че Русия е приела предложенията на САЩ за прекратяване на войната по време на срещата на върха в Аляска. Кремъл многократно се възползва от липсата на официални документи от Анкъридж, които да кодифицират резултатите от срещата, за да прикрие продължаващото нежелание да прави компромиси и да посочва ангажираността към максималистичните си военни цели.

Путин повтори отдавнашните руски искания на SPIEF на 5 юни, твърдейки, че руските военни операции ще приключат, когато Русия постигне целите си. Нещо повече - той заяви, че не била важна възрастта му, която Зеленски изтъквал в отвореното си писмо, а важни били способностите и капацитетът за управление.

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А Тръмп заяви, че няма нищо против Зеленски и Путин да постигнат споразумение без участието на САЩ. „Аз ги доведох дотук“, твърди той, като добавя, че решението между Москва и Киев уж било все по-близо - нещо, което думите на стопанина на Кремъл опровергават.

Trump says he's fine with Zelensky and Putin reaching a deal without US involvement. "I got them to this point," he claims, adding a resolution is getting closer. pic.twitter.com/mJJ4HZHdYC — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026

Путин отправи и завоалирани ядрени заплахи срещу Украйна, като заяви, че Русия използва балистичните ракети със среден обсег от типа „Орешник“, способни да носят ядрени глави, единствено за тестове, и намекна, че не е използвала „Орешник“ по предназначение. Ядрените заплахи на Путин – особено предвид намаляващите военни постижения на Русия на бойното поле – вероятно имат за цел да принудят Запада и Украйна да се подчинят на руските изисквания, анализират от ISW.

Путин се смее на европейската икономика, докато Русия затъва

Владимир Путин също така използва изказването си на SPIEF, за да демонстрира икономическа сила, като пренебрегна икономическите реалности в Русия след четири години война. На 5 юни той говори за твърдените икономически успехи на Русия, като заяви, че БВП е нараснал с 1,3 процента през април 2026 г., че безработицата е 2,2 процента и че реалните заплати са нараснали с над 30 процента през последните пет години. Путин призна, че руската икономика преминава през период на забавяне, но твърди, че руското правителство е направило това умишлено за „здравето“ икономиката.

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И други официални лица пренебрегнаха икономическите проблеми на Русия и недостига на гориво в усилията да се поддържа фасадата на икономическа стабилност. Пример как нещата изглеждат пагубни за страната - недостигът на гориво в окупирания Крим започва да се отразява и на доставките на храни. Докато жителите бързат да се запасят, рафтовете в супермаркетите се опразват, показват местните чрез множество видеа. Уловката? За да се зареждат магазините, е необходимо гориво.

⛽️🛒 Fuel shortages in occupied Crimea are starting to hit food supplies



As residents rush to stock up, supermarket shelves are reportedly being cleared out.



The catch? Restocking stores requires fuel — and fuel is exactly what's running out.



Russia promised Crimea a… https://t.co/YOIWAJ5Hae pic.twitter.com/0CKdEgcTzf — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Черешката на тортата в думите на диктатора бе, че руската икономика не се е "сринала", а просто е спаднала до „нивото, на което страните от ЕС живеят от години“.

Putin claims Russia's economy hasn't "collapsed," it has merely sunk to the "level EU countries have been living at for years." pic.twitter.com/ia7yjJByBu — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026

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Твърденията на Путин за икономическа мощ не отразяват истинската същност на руската икономика, тъй като Кремъл провежда поредица от нерационални политики, които ще имат дългосрочни икономически последици. Руските власти често изтъкват равнището на безработицата в страната като признак за икономически просперитет, въпреки че изключително ниската безработица е следствие от недостига на работна ръка, който води до инфлация на заплатите в гражданския и отбранителния сектор и допринася за общата инфлация. Русия също се бори с проблеми с ликвидността и високи нива на външен дълг, след като постепенно изчерпа ликвидните резерви на своя суверенен фонд, за да финансира войната в Украйна, и прибегна до продажба на златните си резерви и увеличаване на данъка върху добавената стойност (ДДС), за да компенсира неустойчиво високите разходи.

Руските регионални и окупационни власти също започнаха да ограничават продажбите на бензин през последните дни в отговор на нарастващия недостиг в резултат на успешните украински удари със средно- и дългообхватни оръжия срещу руската нефтена инфраструктура и логистика в окупирана Украйна. Путин се опитва да наложи наратива за стабилна и растяща икономика въпреки нарастващия недостиг на гориво, увеличаващия се дълг и нивата, близки до стагнация, тъй като дава приоритет на войната в Украйна пред икономическото здраве въпреки нарастващите икономически и социални разходи, анализират от ISW.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

25 поредни денонощия границата от 200 бойни сблъсъка на фронта в Украйна за 24 часа е премината – това сочи официалната информация на украинския генщаб. На 5 юни са станали 269 бойни сблъсъка спрямо 273 на 4 юни. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3135 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 335 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 064 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е било при Гуляйполе, Запорожка област - там руснаците са направили 40 щурма за денонощието. В Покровското направление са спрени 31 руски пехотни атаки, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), а в съседното от юг Олександриевско направление са станали 11 нападения. Още 22 атаки руснаците са предприели в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. А в Лиманското направление е имало цели 29 руски нападения.

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Наскоро украинските сили напреднаха в посока Покровск. Видеозаписи с геолокализация, публикувани на 4 юни, сочат, че ВСУ имат напредък в западната част на Родинско (северно от Покровск).

BBPS of the Separate Guards Motor Rifle Slavic Brigade hits claimed Ukrainian positions with Molniya drones in Rodynske, Donetsk Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



48.348134, 37.201577 (0:04 -1:54)

src: https://t.co/OmC0LhIamB pic.twitter.com/SxXrR1zly6 — Bielitz (@Bielitzling) June 4, 2026

Други видеозаписи с географска локализация показват, че руските сили нанасят удари по украински позиции в северната част на Родинско, което сочи, че украинските и руските позиции в района са смесени. ISW оценява, че руските сили вече не поддържат непрекъсната предна линия на собствените си войски в западната и централната част на Родинско, като се има предвид, че кадри, наблюдавани от 24 април, показват, че ВСУ са запазили или възвърнали позиции там.

Руският военен блогър Анатолий Радов написа вчера, че руските сили са напреднали на север от Василевка (северозападно от Покровск).

Украинските въоръжени сили нанесоха прецизен въздушен удар в центъра на Покровск, като поразиха руска база за изстрелване и разузнаване на дронове от типа „Мълния“. Ударът значително ограничи способността на руските дронни подразделения да извършват наблюдение и атаки в района, похвалиха се от ВСУ.

Ukraine's defense forces carried out a precision airstrike in central Pokrovsk, hitting a Russian Molniya drone launch and reconnaissance site. The strike significantly limited Russian drone units' ability to conduct surveillance and attacks in the area. pic.twitter.com/NSxjPDm7KE — WarTranslated (@wartranslated) June 5, 2026

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Наскоро руските сили напреднаха и проникнаха в тактическия район Константиновка-Дружковка. Видеозаписи (18+) с географска локализация, публикувани на 4 юни, сочат, че те имат напредък южно от Червоне (североизточно от Константиновка). ISW оценява, че това събитие показва промяна в руската предна линия, защото украинско присъствие в района между Червоне и Предтечино няма от март 2026 г.

Допълнителни кадри, публикувани на 4 юни, показват украински сили, нанасящи удар по руска позиция в източната част на Константиновка - там вероятно става въпрос за проникваща мисия.

🧵Thread 1/x

2nd Marine Battalion, 36th Marine Brigade operates in Kostyantynivka direction



Source: https://t.co/R20vrfQxAG 27/05 pic.twitter.com/ksTrWG9ka8 — Audax (@AudaxonX) June 5, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генералния щаб, се фокусира върху Славянското направление в нов свой анализ. Там Русия, с помощта на своята военна група „Юг“, продължава да се опитва да пробие от изток към предградията на град Славянск, както и да заеме ключовия за материално-техническото осигуряване на ВСУ Лимански плацдарм, на юг от река Северски Донец. Трета руска армия там действа с почти пълния си състав, с изключение на 4-та мотопехотна бригада, която вероятно действа с основните си сили в Константиновското направление.

В момента командването на 3-та армия концентрира основните си усилия по фланговете на своя фронт. А именно:

южно от река Северски Донец, в обща посока Северск – Каленики – Миколаевка;

от двете страни на пътя Славянск-Бахмут, опитвайки се да достигне линията Орихуватка-Заповидно.

В периода от края на април до май Русия е успяла да постигне редица тактически пробиви в зоната на настъпление на тези единици и да създаде доста реална възможност в близко бъдеще да изведе основните сили на своите предни части и съединения към близките подстъпи както към Славянск, така и към Краматорск. Напредък има от страна на Закитно - към района южно от Крива Лука, както и в посока Ризниковка - Каленики, като в Каленики руснаците са се укрепили. "Отделно трябва да се спомене настъплението на противника от страната на Каленики в посока Липовка. Въпреки че ВСУ продължават да държат отделни позиции южно от Каленики и Ризниковка, противникът все пак успя с редица свои щурмови групи, използвайки дерето, простиращо се по протежението на река Суха, фактически да проникне в съединението на тези позиции с Рай-Олександровка. Това настъпление на противника изглежда засега доста дълбоко (приблизително до 5 км)", пише Машовец.

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И макар че ВСУ все пак успяха да отблъснат няколко целенасочени опита на Русия да се закрепи в самата Рай-Олександровка със значителни сили, заплахата от обкръжаване и блокиране на редица позиции на ВСУ, разположени южно от Каленики и Ризниковка (т.е. източно от Рай-Олександровка), е "напълно очевидна", добавя анализаторът. "Противникът (под формата на няколко малки пехотни групи) успя да се задържи в околностите на Рай-Олександровка (южно от клона на „Укрпоща“), а разстоянието от този участък до техните „съратници“, действащи на север от пътя Славянск-Бахмут, е само 2,6–2,7 км", допълва той.

Фактически, на север от пътя Славянск-Бахмут армията на Путин успя отново да заеме Липовка, напредвайки в посока Никифоровка - Липовка, както и достигайки линията Диброва - Федоровка Втора. "Южно от този път противникът, действайки по направленията Привиля — Малиновка и Минковка — Тихоновка, успя да достигне канала „Северски Донец — Донбас“ с основните сили на своите предни подразделения. Те дори напреднаха с отделни щурмови групи отвъд него, съответно в посока Малиновка и Тихоновка", пише Машовец.

И макар Въоръжените сили на Украйна да продължават да държат както Малиновка, така и Тихоновка, ситуацията южно от пътя очевидно се развива доста негативно за ВСУ - "тъй като противникът се опитва да атакува не само през канала, но и по протежението му, откъм Новомарково, очевидно стремейки се напълно да „срине“ отбраната на Въоръжените сили на Украйна по протежението на канала", по думи на украинския анализатор.

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Основният извод - ситуацията в района на Славянск изглежда доста заплашителна за ВСУ. Въпреки че през изминалата седмица те успяха значително да забавят темпото и динамиката на настъплението на предните части и подразделения на руските сили чрез поредица от контраатаки, ограничавайки ги в тактическата зона до минимални показатели, "все пак те все още не са успели да я стабилизират напълно". Предните подразделения на тази руска армия все пак продължават да напредват в посока Славянск, макар и доста бавно, посочва Машовец.

Атакува се предимно с малки пехотни (щурмови) групи, почти във всички горепосочени направления, търсят се и пробиви в предните части на ВСУ. "И въпреки очевидните тактически успехи, постигнати от руската 3-та армия през изминалия месец, нейните по-нататъшни оперативно-тактически перспективи не изглеждат толкова очевидни", добавя анализаторът - "главно поради минималните темпове на напредък, които демонстрираха нейните предни части и съединения през последната седмица и половина. Очевидно нивото на тяхната бойна способност започна постепенно да спада".

Според него именно поради "свръхагресивния стил" на ръководството на воденето на бойни действия командването на руската 3-та армия в момента рискува да не изпълни (с други думи, да „пропусне“) и двете си оперативно-тактически задачи, които вероятно по-рано си е „нарисувало“ в своите „планове и мечти“ в тази посока - да достигне близките подстъпи към Славянск (т.е. да заеме доминиращите височини на изток от града) и да „пресече“ логистиката на Лиманския плацдарм на Въоръжените сили на Украйна (достигайки района на Миколаевка и Славянската ТЕЦ). И всичко това, защото то се е опитало в даден момент да постигне и двете цели едновременно".

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Оценката на анализатора е, че на руснаците ще им трябват допълнителни средства, хора и време, ако искат да постигнат целите си. "По принцип в момента разстоянието от най-близките предни позиции на руските войски до Славянск (по-точно до рубежите и районите, от които ще може да започне „масова инфилтрация“ на руски щурмоваци в границите на града по добре отработена методология), има около 15 – 15,5 км. Въпреки това Лиманският плацдарм на Въоръжените сили на Украйна все още се държи, Рай-Олександровка - също. А за канала „Северски Донец – Донбас“ руските войски очевидно не очакват „чай и гостоприемство“ от ВСУ, а нещо явно много противоположно", пише Константин Машовец.

През изминалата нощ, според украинските ВВС, Русия е атакувала Украйна с 272 безпилотни летателни апарата, от които 249 са били свалени или обезвредени. На 11 места са регистрирани попадания на 19 атакуващи дрона, както и падане на отломки от свалени безпилотни летателни апарати на 13 места. Двама души са убити в Запорожие след руска атака с дронове, има и ранени, съобщиха местните власти.

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