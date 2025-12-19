По време на пресконференцията на Путин: Извънземни и предложение за брак

Голямата годишна пресконференция на Владимир Путин днес беше белязана от странни моменти и забележки от обикновени руснаци, които изразяваха недоволството си чрез нефилтрирани съобщения. Както се очакваше, доминиращата тема беше войната на Русия срещу Украйна, но Путин отговори и на редица необичайни въпроси от обикновени хора, които се възползваха от единствената си възможност за годината да го разпитват по всякакви теми по време на събитието.

Една жена на име Кристина попита Путин за извънземните в Космоса, а едно момче искаше да знае дали президентът се вози инкогнито из Москва, за да събира информация. Той отговори, че понякога го прави, пише Ройтерс.

Друг зрител каза, че Русия трябва да издигне паметник на персийския поет Омар Хаям. „Това е добра идея. Определено ще я обмислим“, отговори Путин.

Кирил Бажанов, 23-годишен студент, носещ червена папийонка и цвете на ревера си, направи предложение за брак на живо по телевизията на своята приятелка Олга, която според него гледала предаването. Той покани Путин на сватбата, преди да зададе въпрос за финансовата подкрепа за младите семейства.

Ежегодната голяма пресконференция с Путин, наречена "Пряка линия", се представя като доказателство, че Путин се грижи за проблемите на обикновените граждани и е готов да отговаря на въпроси по всякакви теми. Огромната част от въпросите, които се изпращат, обаче предварително са филтрирани и минават одобрение.

Снимка: kremlin.ru