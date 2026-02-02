Дар от Бог: Силвена Роу е станала баба на близнаци

"Те са подарък от Господ", с тези думи популярната кулинарка Силвена Роу описа внуците си, обявявайки щастливата новина, че е станала баба на близнаци. С видео връзка в предаването "Събуди се" майстор-готвачката разказа за щастието в семейството си. Двете момченца носят имената Оскар и Харисън и са в отлично здраве. "Аз се чувствам много отговорна, защото в моето семейство имаме близнаци", сподели Роу. В момента тя е в Шотландия, за да ги види.

Ето какво разказа:

"Teзи две съкровища се родиха 6 седмици по-рано, родиха се по две килца и половина. Но, слава на Бога, растат добре и бързо увеличават грамовете.", разказа Силвена.

С много емоции, тя обясни и за какво мечтае в бъдеще. "Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си", коментира обичаната кулинарка, която поставя значим фокус върху биохакинга.

Снимка: Silvena Rowe/Facebook

Тя има двама сина. През 2020 г. за първи път стана баба на момиченце с красивото и нетрадиционно за нашите ширини име Иззела. Тогава сподели, че рядко успява да види внучката си на живо, тъй като тя и родителите ѝ живеят във Великобритания, но компенсират разстоянието чрез ежедневна онлайн връзка.

В социалните мрежи Силвена Роу редовно споделя своите съвети за здравословен начин на живот, като комбинира професионалния си опит с лични наблюдения и практики. Чрез тези публикации тя се стреми да вдъхновява последователите си и да им бъде полезна в ежедневието.

