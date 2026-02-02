Скандални и почти голи: Знаменитостите на "Грами" с шокиращи тоалети (ВИДЕО, 18+)

Изгряващи звезди на музиката отбелязаха началото на нова ера в облеклото на червения килим на наградите "Грами", въплъщавайки музикалните си персони и оставяйки стилът им да заеме централно място, предаде Асошиейтед прес. Адисън Рей, Оливия Дийн, Доучи и Чапъл Роан блестяха на червения килим, като всяка от тях внесе свой собствен стил в 68-ата церемония по връчването на наградите "Грами", състояла си в "Крипто арена" в Лос Анджелис.

За разлика от други червени килими, по които преминават звезди със сдържани вечерни тоалети, демонстрирайки блясъка на Стария Холивуд, церемонията за водещите музикални отличия е вечер на нестандартни визии и запомнящи се модни изявления.

В отсъствието на някои големи имена в индустрията като Бионсе и Тейлър Суифт, нови звезди имаха шанса да покажат своя блясък.

Още: Вдъхновяващото послание на Далай Лама след първата му награда "Грами" (СНИМКА+ВИДЕО)

Чапъл Роан е от артистите, които не пропускат възможността да направят модно изявление на червения килим. За разликата от миналата година, когато се появи с тюлена бална роля на Жан-Пол Готие, напомняйки за канарче, тази година Роан заложи на разголена визия. Скандалният тоалет бързо предизвика много коментари, като според някои потребители в социалните мрежи, видът ѝ "не е препоръчителен дори за хора на и над 18 години".

Снимка: Getty Images

Изпълнителката носеше ръждивочервена прозрачна рокля, прикрепена към гърдите й. Освен с нестандартния си топлес тоалет, Чапъл Роан привлече погледите и с татуировката на гърба си, пише БТА.

На червения килим на "Грами" 2026 Хайди Клум буквално изненада всички с дръзка и запомняща се визия. Супермоделът се появи в прилепнала латексова рокля в телесен цвят, оформена като "втора кожа", която подчертаваше всяка извивка на тялото ѝ. Визията предизвика противоречиви реакции - от възторг и аплодисменти за смелостта ѝ, до спорове в социалните мрежи дали това е модно изкуство, или откровена провокация, превръщайки Клум в една от най-обсъжданите фигури на вечерта.

Снимка: Getty Images

Още: Актьори от популярните турски сериали блеснаха на престижни награди (СНИМКИ)

Джъстин Бийбър, от своя страна, също предизвика фурор в две крайности. На червения килим, пред камерите, блесна в елегантен черен овърсайз костюм, а по-късно изненада публиката, като се появи на сцената почти гол. Той изпълни песента си "Yukon" без риза, само в копринени боксерки и чорапи, което подчини фокуса на емоционалното изпълнение и татуировките му и предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Снимка: Getty Images

Други неповторими визии

На червения килим на "Грами" 2026 изгряващите звезди демонстрираха драматичен и разнообразен стил. Британките Лола Янг и Пинк Пантърес избраха визии на Вивиан Уестууд – Янг в армейскозелен спортен екип с принт на детски играчки, а Пантърес в драпирана разноцветна рокля с корсет и диамантена огърлица.

Зара Ларсон блестеше в слънчевожълт сутиен и пола с пайети, докато FKA Twigs носеше бежова прозрачна рокля с книга и антириум, символизиращи различните етапи от кариерата ѝ.

Още: Исторически награди "Грами": Bad Bunny с отличието за албум на фона на анти-Тръмп изказвания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Доучи впечатли с кралсколилава рокля на Роберто Кавали и ретро прическа, а групата Flo отдаде почит на Destiny's Child с тоалети в кралско синьо.

Сред останалите запомнящи се визии бяха Мишел Уилямс в черна прозрачна рокля със златни листа, Адисън Рей в структурирана бяла рокля на Alaia, Сабрина Карпентър с блестяща рокля с цветя на Валентино, а победителката Оливия Дийн в черно-бяла перана рокля на Шанел. Кеша и Лейди Гага заложиха на рокли изцяло с пера.

Снимка: Getty Images

За първи път на червения килим дебютира и мъжкият костюм на френската модна къща Schiaparelli – черен кадифен смокинг за Бед Бъни, който спечели водещата награда с испаноезичен албум, правейки история.