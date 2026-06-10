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Почина мъжът, отправил заплахи срещу дъщерята на Джорджа Мелони

10 юни 2026, 11:20 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почина мъжът, отправил заплахи срещу дъщерята на Джорджа Мелони

Бившият преподавател по немски Стефано Адео, който преди година пожела смъртта на дъщерята на италианския премиер Джорджа Мелони е починал от сърдечен удар в болница в Неапол, където е бил настанен на 10 май след втори опит за самоубийство. Това съобщиха италианските медии. 66-годишният преподавател не беше доволен от политиките на правителството на Мелони и пожела на дъщеря й - Джиневра, която към онзи момент беше на 8 годинки, да я сполети съдбата на 14-годишна италианка от Афрагола, станала жертва на фемицид.

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Това пожелание тогава потресе Италия и доведе до уволнението на преподавателя от гимназия в провинция Неапол. Преподавателят получи и смъртни заплахи.

Той в крайна сметка се извини за глупавата си постъпка, но каза, че продължава да не одобрява политиките на кабинета на Мелони. Адео дори поиска среща с Мелони, но такава не се състоя.

Миналата година той направи опит да се отрови, но лекарите го спасиха. На 10 май той е скочил от втория етаж на кооперация в опит да се самоубие. На място дошли парамедици и го откарали в болница без опасност за живота. Там обаче състоянието му се влошило и в крайна сметка той починал месец по-късно.

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Опит за самоубийство заплахи Джорджа Мелони
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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