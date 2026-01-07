Прогноза за времето - 8 януари 2026 г. (четвъртък)

Днес ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен и бурен. С понижението на температурите в по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна дъждът ще премине в сняг и на много места ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - за поледици. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от около минус 3° в северозападните до 11°-13° в югоизточните райони, в София - около минус 2°.

Атмосферното налягане през деня ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Вятър в планините

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад- северозапад. Максималните температури ще бъдат 12° - 16°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

