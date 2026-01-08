Как ще се отрази пленения танкер на отношенията на САЩ с Русия и Китай: Говори Белият дом

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че въпреки изземването на танкерите, Тръмп ще поддържа открити и честни отношения с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин. Тя беше попитана дали е обезпокоена от нарастващото напрежение с Русия и Китай заради изземване на техни танкери. „Мисля, че президентът има много открити, честни и добри отношения както с президента Путин на Русия, така и с президента Си на Китай. Както знаете, той е разговарял с тях многократно, откакто встъпи в длъжност преди около година, и вярвам, че тези лични отношения ще продължат“, каза тя.

Левит бе категорична, че що се отнася до президента и Съединените щати, той ще следва политика, която е в най-добрия интерес на страната. „А що се отнася до тези конфискации, това означава прилагане на ембаргото върху всички кораби на сенчестия флот, които незаконно превозват петрол, и разрешаване само на законна търговия. Търговията, определена от Съединените щати, ще бъде разрешена. И това е политиката на тази администрация и тя не се страхува да я прилага“, добави Левит.

Задържане на танкери от "сенчестия флот"

По-рано беше съобщено, че Съединените щати планират да изправят пред съд членовете на екипажа на руския танкер „Маринера“. Според Левит, екипажът на кораба вече е обект на наказателно преследване за всяко нарушение на федералния закон и те ще бъдат предадени в Съединените щати за такова преследване.

Тя твърди, че танкерът е част от сенчестия флот и е превозвал незаконно петрол в нарушение на американските санкции. На борда има руски граждани, съобщи по-рано руското външно министерство.

