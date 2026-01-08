Войната в Украйна:

Лийдс се виждаше победител след асистенция на Илия Груев, но Нюкасъл ги шокира в 7-голов трилър

Отборът на Лийдс допусна кошмарна загуба от Нюкасъл с 3:4 като гост на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" след късна драма в среща от междинния 21-ви кръг на английската Висша лига. Българската звезда Илия Груев изигра нов силен мач и остана 97 минути на терена, като се отчете с асистенция за третия гол, с който Лийдс се виждаше победител в срещата, но в добавеното време на мача Нюкасъл съумя да постигне пълен обрат.

Арънсън откри резултата за Лийдс в 32-ата минута, а четири минути по-късно Нюкасъл изравни чрез Харви Барнс. В края на полувремето обаче Доминик Калвърт-Люин върна аванса на гостите с попадение от дузпа. След почивката Жоелинтон изравни за "свраките" за 2:2, преди Арънсън да вкара втория си гол в мача, възползвайки се от асистенция на Илия Груев в 79-ата минута.

В 91-ата минута Нюкасъл получи дузпа, а Бруно Гимараеш бе точен от бялата точка, за да изравни за 3:3. В 97-ата минута Лийдс извърши тройна смяна, като Груев също бе сред заменените, а в 12-ата минута на добавеното време Харви Барнс успя да открадне трите точки за Нюкасъл и да донесе трета поредна шампионатна победа на отбора.

С успеха Нюкасъл се изкачи до шесто място с 32 точки - на само една точка от петия Брентфорд, който записа нова победа с голове на Игор Тиаго. Лийдс пък е на 16-то място с 22 точки, като е в серия от четири поредни мача без победа - три равенства и една загуба. В следващия кръг Нюкасъл гостува на Уулвърхямптън, докато Лийдс домакинства на Фулъм, който победи Челси, а преди това взе точка и от Ливърпул.

