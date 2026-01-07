Пожар в руски завод, правещ двигатели за изтребители (ВИДЕО)

Пожар избухна в московския авиационен завод "Салют". Информация за случилото се даде руският информационен телеграм канал 112, а видеокадри от мястото на събитието потвърждават случилото се. Предприятието е част от руската държавната корпорация "Ростех", произвежда двигатели за изтребители Су-27, Су-30 и Су-35, учебни самолети Як-130 и хеликоптери Ка-52 и Ми-28.
Според предварителни данни, покривът на една от сградите е обхванат от пламъци. Пожарно-спасителни екипи вече са пристигнали на мястото на инцидента. Причината и обстоятелствата около инцидента се разследват.
Russian channels report that a plant producing jet engines for Su aircraft and Ka-52 and Mi-28 helicopters is on fire in Moscow. Firefighting units are being dispatched to the scene. pic.twitter.com/NUXJiEAn5T— WarTranslated (@wartranslated) January 7, 2026
По информация източник на 112, пожар продължава да гори в една от промишлените сгради, включващ технологично оборудване. Става въпрос за 300 квадратни метра, като тепърва ще става ясно какво е предизвикало огъня.
A major fire has broken out at Moscow’s UEC-Salyut plant, a key facility in Russia’s aviation industry. The site, part of state-owned Rostec, produces engines for Su-27/30/35 jets, Yak-130 trainers, and Ka-52 and Mi-28 helicopters. The fire reportedly started in a workshop or on… pic.twitter.com/eeUdb26POj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026
