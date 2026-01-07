Любопитно:

Пожар в руски завод, правещ двигатели за изтребители (ВИДЕО)

07 януари 2026, 21:01 часа 564 прочитания 0 коментара
Пожар в руски завод, правещ двигатели за изтребители (ВИДЕО)

Пожар избухна в московския авиационен завод "Салют". Информация за случилото се даде руският информационен телеграм канал 112, а видеокадри от мястото на събитието потвърждават случилото се. Предприятието е част от руската държавната корпорация "Ростех", произвежда двигатели за изтребители Су-27, Су-30 и Су-35, учебни самолети Як-130 и хеликоптери Ка-52 и Ми-28. 

Още: Подарък за рождения ден на кмета: Пак гори заводът в Орск, който прави снаряди за руската армия (ВИДЕО)

Според предварителни данни, покривът на една от сградите е обхванат от пламъци. Пожарно-спасителни екипи вече са пристигнали на мястото на инцидента. Причината и обстоятелствата около инцидента се разследват.

По информация източник на 112, пожар продължава да гори в една от промишлените сгради, включващ технологично оборудване. Става въпрос за 300 квадратни метра, като тепърва ще става ясно какво е предизвикало огъня.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Украйна порази резервоари за петрол в руското пристанище Темрюк, взривове отекнаха и край военно летище (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
двигатели пожар Русия завод Салют
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес