Наполи се издъни, а Интер дръпна на върха в Серия А преди дербито между шампиона и подгласника

Сребърният медалист в италианското първенство от миналия сезон Интер увеличи преднината си на върха в Серия А, след като победи Парма с 2:0 като гост в среща от междинния 19-ти кръг. Федерико Димарко и Маркъс Тюрам донесоха победата на "нерадзурите", която им осигури четири точки пред втория и третия Милан и Наполи. А действащите шапмиони от Неапол пък допуснаха странна издънка, завършвайки при резултат 2:2 като домакин на борещия се за оцеляване Верона.

Интер победи Парма като гост, Наполи се издъни срещу Верона у дома

Димарко откри резултата за Интер в края на първото полувреме, а в добавеното време на мача падна и вторият гол, реализиран от Тюрам. "Нерадзурите" превъзхождаха съперника си през целия мач и заслужено се поздравиха с победата, но трябваше да треперят до последно, тъй като не успяха да си решат срещата с по-ранно второ попадение.

В Неапол пък действащият шампион на Италия инкасира две ранни попадения - Фрезе откри в 16-ата минута, а Орбан удвои за гостите с гол от дузпа в 27-ата. След почивката Скот Мактомини върна едно попадение, а гол на Расмус Хойлунд в 72-ата бе отменен заради засада. Едва в 82-ата минута Ди Лоренцо изравни за 2:2, но до края домакините не успяха да стигнат до пълен обрат срещу 18-ия в класирането, който пък прекъсна серия от две поредни загуби.

В следващия кръг Интер домакинства именно на тима на Наполи, като срещата ще се състои на 11 януари. В другите мачове от междинния кръг Аталанта победи Болоня с 2:0 като гост, Лацио и Фиорентина завършиха при резултат 2:2 в Рим, а Торино отстъпи на Удинезе с 1:2 у дома.

