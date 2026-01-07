Войната в Украйна:

"Г-н генерал, много Ви отива": Буданов посети гробницата на Наполеон с шефа на френското разузнаване

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, който допреди няколко дни бе началник на Главно разузнавателно управление на Украйна, а сега вече заема поста, който неотдавна след шумен корупционен скандал освободи Андрий Ермак - началник на офиса на президента Зеленски, публикува снимка от гробницата на Наполеон Бонапарт в Париж. Буданов позира на нея с ръководителя на френското военно разузнаване генерал Жак Ланглад дьо Монгро.

Нетипично за Буданов той не е в обичайната си военна униформа, а в официален костюм с вратовръзка, което накара украински потребители в мрежата да възкликнат: "Пане генерале, Вам дуже пасує" ("Г-н генерал, много Ви отива.").

Снимка: Telegram/Кирило Буданов

Буданов е на посещение в Париж заедно с президента Володимир Зеленски, тъй като новият му пост автоматично го превръща в главния преговарящ със Запада и Русия.  

Буданов съобщи в телеграм канала си, че днес е провел разговори във френската столица със съветници по националната сигурност от съюзническите страни и с американската делегация, която за пръв път участва в срещата на Коалицията на желаещите в състав специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Кушнър, говорителят на Белия дом Джош Грюнбаум и посланика на САЩ във Франция Чарлз Кушнър. Обсъдени са били гаранциите за сигурност за Украйна. 

"Имаше ползотворни дискусии със съветници по национална сигурност и среща с американската делегация. Ключовите теми бяха гаранциите за сигурност и координацията на по-нататъшните стъпки за постигане на справедлив мир", пише Буданов. 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
