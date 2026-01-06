Спорт:

"Мамник" оживява на малкия екран: Режисьорът Виктор Божинов в Студио Actualno (ВИДЕО)

06 януари 2026, 13:40 часа 464 прочитания 0 коментара

Точно два дни остават до премиерата на дългоочаквания сериал "Мамник" по едноименния роман на Васил Попов. 

На 8 януари от 21:00 ч. по БНТ зрителите ще се потопят в криминална мистерия, която разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Сериалът "Мамник" е съчетание от криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история. Жителите на село Вракола се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник - крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие. 

"Важно е да кажем, че между литературно произведение и телевизионен сериал има разлика. Казвам, защото има хора, които на първо четене очакват да видят сериала да е едно към едно с книгата. Но това са две различни произведения и затова не казваме, че това е екранизация, а е по мотиви. Ние заедно с автора трябваше да вникнем добре в историята и да видим къде съдържа елементи на добра филмова история и къде трябва да ѝ се помогне.", разказа режисьорът на филма Виктор Божинов в предаването "Студио Actualno". 

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях зрителите на БНТ 1 ще видят и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова.

Творческият екип на сериала включва сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператора Антон Бакарски, композитора Петър Дундаков.

"Аз обичам да се захващам с неща, които не са много лесни. Искам един проект да ме изважда от зоната на комфорт, да ме провокира, да ме извади от рутината и от този тип професионална рефлексия, която обикновено човек, който често практикува професията си развива.", сподели Божинов. 

Какво още ще можем да видим в сериала и какви са били предизвикателствата по неговото създаване - вижте в интервюто.

Александра Йошева
