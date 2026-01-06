Спорт:

Пеевски, етническите турци и кой посяга към тях след Доган? Говори Диана Дамянова (ВИДЕО)

06 януари 2026, 19:30 часа 409 прочитания 0 коментара

Изгледах двучасовото интервю с Бойко Борисов. Мисля, че той ще продава този жанр, защото се чувства неразбран. Това заяви политическият пиар експерт Диана Дамянова в предаването "Студио Actualno", коментирайки началото на новия политически сезон.

По думите ѝ протестите по площадите са били естетически, хората казаха: "Не така с нас!". Когато направиш 20-секундна комисия, е ясно какъв маниер преподаваш. Този вулгарен маниер отвори вратата на общественото недоволство. По-късно ще разберем дали този протест ще отиде да гласува. Предишните два големи протеста в България не отидоха да гласуват, припомни Дамянова.

По думите ѝ управителят на БНБ Димитър Радев не изглежда като вероятен служебен премиер. Не виждам такова нещо в момента. На фона на политическия простак, който всеки ден ни се предлага, речта на Димитър Радев беше нещо смислено, коментира Дамянова.

Добре би било да направят Андрей Гюров служебен министър-председател. Така ПП-ДБ ще бъдат удовлетворени, а ГЕРБ и ИТН ще бъдат освободени от отговорността, че ще управляват, каза Диана Дамянова.

Етническият вот

Според нея основаването на ново гражданско движение от страна на Себахтин Исмаил, който е собственик на "Арда тур", би било сложна задача. Няма голям луфт от негласували турци. Виждам, че ПП-ДБ посягат към този електорат и това е правилно. Аз не мисля, че много лесно се влиза в това. Етническият турски електорат са лекари, учители, инженери. Идеята, че това са неграмотни хора, е абсолютно невярна. В този електорат обаче има едно много дълбока рана. Този електорат в този смисъл е доста капсулован, счита Дамянова.

Аз лично не съм видяла успяла партия на етническа основа извън ДПС, подчерта още Дамянова. Това е част от политическата договорка, направена през 90-те години, и тя включваше този електорат да бъде оставен като балансьор на властта. И Доган игра балансьор за кого ли не. В този смисъл този електорат остана непокътнат. Докато Пеевски е бил близо до властта, е успял много да нахрани тези региони - инфраструктура, детски градини и др. Тези хора са традиционно заврени в етническия вот, докато не се яви някой юнак на коня, посочи още Дамянова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

