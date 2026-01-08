Любопитно:

Предупреждение: Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили

Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили в следващите дни поради предстоящи снеговалежи, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". Според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост особено рано сутрин, когато и температурите са по-ниски. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

От Пътната агенция посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

През нощта и утре, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка.

