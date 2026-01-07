Без Ямал и Левандовски: Барселона се изстреля на финал за Суперкупата на Испания

Испанският колос Барселона разгроми Атлетик Билбао с 5:0 в среща от 1/2-финалите за Суперкупата на Испания. Каталунците стартираха без Ламин Ямал, Роберт Левандовски и Дани Олмо, но това не им попречи да разбият съперника още до почивката, реализирайки четири гола. През втората част Барса вкара още едно попадение и доигра срещата с настроение, давайки сериозна заявка към другия финалист, който ще се реши от срещата между столичните Реал и Атлетико.

Барса разби Билбао за едно полувреме

Феран Торес откри в 22-ата минута, възплозвайки се от асистенция на Фермин, а осем минути по-късно самият Фермин се разписа на свой ред. В 34-ата минута Фермин се отчете с втора асистенция - този път за 20-годишния Руни Барджи. В 38-ата минута и Барджи влезе в ролята на асистент за Рафиня. Именно Рафиня оформи и крайното 5:0 с гол в 52-ата минута.

Още: Оцениха Ламин Ямал на над 300 милиона евро, крилото на Лудогорец е най-скъпият играч в България

Сега Барса е в очакване на другия финалист. Мачът между Реал и Атлетико ще се състои в четвъртък вечер. Големият финал пък е в неделя вечер. През миналия сезон Барса спечели Суперкупата на Испания, побеждавайки Реал Мадрид на финала с 5:2.

Още: Двете Суперкупи на Испания, които Барселона спечели с основна заслуга на Стоичков