08 януари 2026, 00:52 часа 365 прочитания 0 коментара
След руски атаки: Днепропетровска и Запорожка област са без ток (ВИДЕО)

Всички топлоелектрически централи и подстанции в Днепропетровска област са спрени от работа поради извънредна ситуация, причинена от руски атаки, съобщават местни медии. Министерството на енергетиката потвърди, че в резултат на руската атака електрозахранването е било почти напълно прекъснато в Днепропетровска и Запорожка област, включително в регионалните центрове. „Критично важната инфраструктура работи на резервно захранване. Оценките на щетите, оценките на въздействието и възстановителните дейности ще започнат веднага щом ситуацията със сигурността позволи“, се казва в изявлението.

В Днепър няма ток, вода, отопление или интернет. Болниците също са без ток. Метрото също не работи. Според местни обществени групи, движението на крайградските влакове в Днепропетровска област е преустановено. По-конкретно, това засяга маршрутите Запорожие-Синелникове, Чаплино-Синелникове, Днепър-Чаплино и Пятихатки-Днепър.

ДТЕК съобщи , че в Днепропетровска област са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради вражеско нападение. Председателят на Днепропетровския областен съвет Никола Лукашук потвърди прекъсването на електрозахранването в региона. „В момента няма прогнози за възстановяване на електрозахранването. Ако в момента имате течаща вода у дома, запасете се“, написа той.

Длъжностното лице също призова жителите на Павлоградския и Синелниковския район да се запасят с вода, тъй като водоснабдителната компания „Днепър-Западен Донбас“ също е без ток. Кореспондентите на Радио Свобода съобщават за прекъсвания на електрозахранването в Запорожие. Ръководителят на областната държавна администрация Иван Федоров заяви , че ограниченията в електрозахранването са в сила поради руската атака. Според него възстановителните работи продължават.

„Поради масово прекъсване на електрозахранването в Запорожка област, мобилните комуникации работят в авариен режим. Всички базови станции преминават на захранване от батерии – този ресурс ще издържи приблизително осем часа. В същото време операторите, заедно с местните власти, разполагат генератори, за да поддържат услугата в бъдеще“, каза той.

Руски въздушни удари по Днепропетровска област

Припомняме, че град Кривой Рог в Днепропетровска област беше под руска атака почти през целия ден днес. Именно това е родното място на украинския президент Володимир Зеленски. В града бяха регистрирани множество прекъсвания на електрозахранването. В повечето райони бяха прекъснати вода и електричество. Както съобщи Александър Вилкул, ръководител на Съвета за отбрана на Кривой Рог, са възможни сериозни прекъсвания на електрозахранването след масивната руска атака.

Елин Димитров
