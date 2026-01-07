"Ще рискуваш ли сам": Кадиров отговори на призивите на Зеленски към САЩ да го заловят

„Зеленски предлага на властите в САЩ да ме отвлекат. Забележете, че дори не заплаши да го направи сам, както би направил един мъж. Дори не се опита да допусне такава мисъл. Зеля страхливо намекна, че не е против да остане настрана и да наблюдава от безопасно разстояние как неговият заплашителен чичо Рамзан Кадиров, ще бъде наказан от някой друг“. Това заяви лидерът на Чечения Рамзан Кадиров. Думите му идват в отговор на призива на Зеленски, който по-рано днес призова САЩ да го заловят по примера на венецуелския президент Николас Мадуро.

„Какво ли не прави този дявол: и ме обявява за издирване, и налага санкции. Сега моли американците да помогнат, казва, че не са помогнали с оръжия, но поне да отвлекат Рамзан. Зеля, поне опитай се да бъдеш мъж. Не бъдеш ли такъв, няма да се получи, но опитай. Запази достойнството си и не се унижавай. Ако имаше капка мъжество в теб, щеше да разбереш колко унизителни звучат думите и молбите ти. И колко ясно потвърждават опитите ти да провалиш мирното уреждане“, добави Кадиров.

„Нека ти напомня, Зеля: врагът може да влезе в нашата република, но няма да може да излезе. Ще рискуваш ли сам, просрочен?“, попита той, очевидно визирайки обвинението от страна на Русия, че мандатът на Зеленски е изтекъл.

Какво каза Зеленски?

„Съединените американски щати разполагат с инструменти, с които да принудят Русия да сключи мир - например те биха могли да проведат операция за задържане на чеченския лидер Рамзан Кадиров, така че руският диктатор Владимир Путин да види това и да обмисли собственото си бъдеще“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери по време на онлайн брифинг на 7 януари.

Той беше помолен да коментира как трябва да действат западните партньори на Украйна, ако в близко бъдеще не бъде постигнато мирно споразумение. „Наистина исках мирно споразумение, за да проработи дипломацията. Правим абсолютно всичко, за да го постигнем“, отговори Зеленски.