Аморим се махна, но издънките продължават: Ман Юнайтед не успя да бие 19-ия във Висшата лига

Издънките за английския гранд Манчестър Юнайтед продължават дори и след уволнението на Рубен Аморим! "Червените дяволи", които понастоящем са водени от Дарън Флечър, допуснаха трето поредно равенство, завършвайки при резултат 2:2 като гост на 19-ия в класирането Бърнли в среща от междинния 21-ви кръг на Висшата лига. Така Юнайтед остава извън топ 5 на подреждането, и то за сметка на тима на Брентфорд, за който Игор Тиаго не спира да бележи.

Още в самото начало на срещата 19-годишният защитник на Манчестър Юнайтед Ейдън Хевън си отбеляза автогол. Юнайтед показа реакция едва след почивката, когато Бенямин Шешко вкара два гола, а Бруно Фернандеш и Патрик Доргу се отчетоха с асистенции. В 66-ата минута обаче резервата на Бърнли Джейдън Антъни успя да изравни, а до края Юнайтед така и не успя да стигне до трети гол, който да ги избави от ново равенство.

"Дяволите" остават извън топ 5 преди дербито с Манчестър Сити

В класирането Манчестър Юнайтед заема седмо място с 32 точки - на една точка от петия Брентфорд и с равен актив с шестия Нюкасъл. Зад "дяволите" остава Челси, който пък падна от Фулъм. Бърнли се нарежда на 19-то място с едва 13 точки - на осем пункта от спасителното 17-то място. В следващия кръг Юнайтед домакинства на Манчестър Сити, а Бърнли гостува на Ливърпул.

