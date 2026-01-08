Любопитно:

Заради проливните дъждове: Обявиха частично бедствено положение в Крумовград

08 януари 2026, 01:04 часа
Бедствено положение в Крумовград след поройните дъждове, които причиниха сериозни щети в няколко населени места. Наводнени са пътища и жилищни сгради, активирани се свлачища, залети са земеделски земи. Реките рязко са повишили нивата си. Заради отнесен мост крумовградското село Зиморница е откъснато от света. 24 населени места са без питейна вода. Задействана е системата BG-Alert с предупреждения за червен код в четвъртък.

Силен дъжд предизвика проблеми в Крумовград и района около реката, но към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора. В квартал "Дружба" е прекъснато електрозахранването, има наводнени мазета. По данни на местните власти за деня са паднали валежи от над 100 литра на кв.м, като дъждът не спира и в момента.

Около 19.00 ч. отново е била задействана системата BG-Alert. В съобщението от Областната управа се призовава гражданите да избягват преминаването през мостове, при които водата прелива или достига опасни нива. Реката край града в момента е на около метър под билото на основния мост.

В града патрулират полицейски екипи, които следят ситуацията, особено в районите около моста и квартал "Дружба". Очаква се утре кризисният щаб да реши дали частичното бедствено положение ще бъде удължено. Проблеми с водата има основно в Крумовград, докато в близките села ситуацията остава спокойна.

Елин Димитров
