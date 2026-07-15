Пукнатини след ремонта на метрото: Разпоредиха проверка в съседна столица

Ръководителят на атинската прокуратура Аристеидис Кореас е разпоредил спешно предварително разследване на съобщения за пукнатинив сгради в атинския квартал Кипсели, за които се твърди, че са свързани с текущите строителни работи за разширяването на метрото в гръцката столица Атина. Новината съобщи гръцкото издание Kathimerini. Целта на разследването е да определи дали има индикации за евентуални криминални престъпления и дали строителните дейности представляват риск за структурната цялост на сградите или обществената безопасност, заявиха прокурорите.

Резултатите от предварителното разследване ще определят следващите стъпки на съдебните органи, става ясно още от публикацията в гръцката медия. ОЩЕ: След ремонт на метрото: Евакуират хора от блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Съобщения за щети

Съобщените щети са възникнали по време на строителството на Линия 4 на атинското метро. Тя трябва да свързва Галаци с Евангелизмос.

Става въпрос за пукнатити. Открити са тънки пукнатини в зидарията на сградите по улиците, където се използва тунелопробивна машина (TBM) за изкопни работи.

Тунелопробивна машина беше спряна преди около месец. Причината са съобщени проблеми, свързани с нейната работа.

Тунелирането няма да бъде възобновено, докато гръцки и международни експерти, специализирани в тази технология, не завършат своите оценки, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: "Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото