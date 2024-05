Пожар в Русия: Пламна най-големият руски химически завод (ВИДЕО)

Официално обаче пресслужбата на предприятието твърди, че случилото се е "промишлена злополука". При ремонт на кабелна решетка са се запалили пластмасови разпръсквачи и корпус на охладителна кула, които в момента не се ползват за работата на завода, гласи официалната версия.

Пожарът е потушен, няма пострадали. Няма опасност от отделяне на вредни вещества. От дружеството отбелязват, че след инцидента са взети проби от въздуха от производствената площадка и санитарно-охранителната зона. Не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на въглероден оксид, азотен оксид и азотен диоксид във въздуха. Вземането на проби и анализите ще продължи.

"Химпром" произвежда над 200 различни продукта и има над 150 марки, включително реагенти за руската петролна промишленост: Зрелищен пожар на руски ВИП круизен кораб (ВИДЕА)

