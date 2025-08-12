"Не е само една фирмата, продавала оръжие на Русия": Говори Огнян Стефанов

Със сигурност не е само тази фирма. Такъв коментар направи пред БНР журналистът Огнян Стефанов, след като от НСлС, ГДБОП-МВР и Главна дирекция "Жандармерия" извършиха претърсване на офиси заради търговия с оръжие, за която има подозрения, че се заобикалят санкции, наложени на Русия. Действията на екипите са в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Тя е свързана с разследване на корупционни престъпления, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

България се задейства

"Не е новина, че се заобикалят санкциите, наложени на Русия. Новина е, че някой в България се е задействал. Разбираме, че главният прокурор и хора от Америка са посетили Следствието. Два дни по-късно се случва това", коментира Стефанов в ефира на БНР.

"В този офис няма да се намерят оръжие. Не вярвам тези хора да са оставили върху бюрата си документи и договори с фирми, които да посредничат за заобикаляне на санкциите и доставяне на оръжие на Руската федерация", отбеляза той.

"От 2022 година, когато Русия нападна Украйна, финансите от продадено от европейски страни оръжие на руснаците се изчисляват на над 350 млн. В това число влизат и Франция, и Германия. Но там вече има 11 души, осъдени ефективно. В Полша и в Чехия са задържани платени агенти на Русия, които са предизвиквали умишлени пожари. Как само тук никога няма сътрудници на руските служби?!", попита той.

"Имената, свързани с фирмата, са известни в този бранш от години", обясни Стефанов.