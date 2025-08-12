Глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук в европейска държава: Предупреждение

Италия е твърдо решена да предприеме строги мерки срещу изхвърлянето на отпадъци от колата и затова сега драстично увеличава глобите за нарушителите. Отсега нататък всеки, който изхвърля незаконно отпадъци от автомобила си, ще трябва да плаща солени глоби. Съгласно наредбата, влязла сега в сила, в екстремни случаи глобата може да достигне 18 000 евро - например ако шофьорът изхвърли торба с боклук от прозореца на колата си на улицата или край пътя, пише "Дойче веле".

За изхвърлени от автомобила фасове, носни кърпички и пластмасови бутилки вече се налагат глоби до 1188 евро. А ако шофьорът изхвърли отпадъците си в природен резерват или друга защитена среда, може да се стигне до отнемане на шофьорската книжка и дори лишаване от свобода.

При това няма значение дали колата е спряла или се движи. Също така, за разлика от преди, нарушителите вече не трябва да бъдат заловени и спрени от полицията в момента на извършване на нарушението. В бъдеще ще е достатъчно нарушението да е заснето от камера за наблюдение, а такива в Италия има в изобилие.

Още: "Скрит скъпоценен камък": Италианска медия с обширен материал за София

Снимка: pixabay

Глобите важат и за туристите

С новата наредба Италия иска да се справи с един стар проблем: в страната отпадъците често се изхвърлят просто на улицата. Проблемът съществува както в градовете, така и по селските пътища и магистралите.

Още: Мегапроект: Италия ще строи най-дългия висящ мост в света

Новата наредба важи и за всички чуждестранни туристи.