Жега над 40 градуса: Високо ниво на тревога във Франция

Във Франция бе обявено високо ниво на тревога заради силна гореща вълна с температури над 40 градуса по Целзий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Националната метеорологична служба "Метео Франс" призова хората в много райони на страната днес да бъдат изключително предпазливи. В 14 департамента бе обявен код червено – най-високата степен за опасно време, а в 64 департамента продължава да бъде в сила оранжев код. Министърът на здравеопазването Катрин Вотрен заяви, че болниците са били предупредени да имат готовност през почивните да приемат пациенти. Вотрен добави, че горещините водят и до повишени нива на озон, което влошава качеството на въздуха в градовете.

Отворени паркове и центрове за бездомници

Властите в град Лион решиха да оставят парковете отворени през нощта, за да може хората да спят на открито, докато траят горещините. Освен това няколко музея обявиха свободен вход, за да може хората да се възползват от климатизираните им зали.

В Бордо беше отворен специален център, в който бездомните хора могат да се приютят на хладно. В парижкото метро и на други обществени места са поставени специални материали, с които се насърчават хората да приемат достатъчно течности, за да се предпазят от жегата.

Високите температури и сушата създават изключително голяма опасност и от избухването на горски пожари във Франция.

"Метео Франс" предупреди, че екстремните горещини продължават да изсушават почвата, особено в северозападните райони на страната.

В края на миналата седмица противопожарни служби успаха да овладеят най-големия горски пожар, регистриран във Франция за последните десетилетия.

